Kasksız gençlerin trafiğe kapalı alanda motosiklet kazası ölümle bitti: 2 ölü - Son Dakika

Antalya'da iki motosikletlinin çarpıştığı kazada 2 genç hayatını kaybetti. İki gencinde motosikletlerini kısa süre önce aldıkları öğrenildi. Askere gitmeye hazırlanan Serdar Kilit'in ölümüne neden olan motosikletini aynı gün Bursa'dan aldığı ve gece trafiğe kapalı alanda deneme sürüşü yaptığı bildirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kaza bilgilerini paylaşarak kask kullanımına dikkat çekti



Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6255'inci Sokak'ta bulunan yeni açılan trafiğe kapalı yolda meydana geldi.



Gece diğer motosikletlilerin de bulunduğu alanda 20 yaşındaki Serdar Kilit idaresindeki 16 P 1706 plakalı motosiklet ile 18 yaşındaki Alihan Dilek yönetimindeki 07 N 1728 plakalı motosiklet yolun ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Yola savrulan sürücülerden Alihan Dilek, olay yerinde yaşamını yitirirken, Serdar Kilit ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti.



Askere gitmeye hazırlanan Serdar Kilit'in ölümüne neden olan motosikletini aynı gün Bursa'dan aldığı ve gece deneme sürüşü yaptığı öğrenildi.



Lise son sınıf öğrencisi Alihan Dilek'in de motosikletinin kazadan kısa süre önce aldığı belirtildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Alihan Dilek'in Aksu'da, Serdar Kilit ise Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



İki sürücünün kaza anında kask takmadıkları belirlenirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün elim bir motosiklet kazasında, 18 ve 20 yaşında iki gencimizi (S.K ve A.D) kaybettik. Gençlerimiz kasklarını taksalardı, belki hayata tutunacaklardı. N'olur, kaskınızı takmadan trafiğe çıkmayın! Hayatınıza kastetmeyin" ifadelerini kullandı. - ANTALYA