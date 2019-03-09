Son Dakika Haberleri: Kasksız Motosiklet Kullanmanın Bedelini Canıyla Ödedi

Kasksız Motosiklet Kullanmanın Bedelini Canıyla Ödedi

19 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kasksız Motosiklet Kullanmanın Bedelini Canıyla Ödedi, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza dün gece saat 02.30 sıralarında Ayvalık'ın en büyük mahallesi Altınova'nın Çınarlık mevkiinde meydana geldi. Tescilsiz motosikletiyle stabilize yolda seyir halindeyken dengesini kaybeden sürücü Nazım Keskin, başında kask bulunmadığı için başını yol kenarındaki bir kayaya çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:06 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksiciyi Rehin Alan Kadın, Polislere Zor Anlar Yaşattı Rezidansta Kenevir Serası Kuran Üniversiteliyi Yangın Ele Verdi

Kahraman İşçi, İntihara Kalkışan Genç Kızı Son Anda Kurtardı Bacanağı Cezaevine Girince Baldızının Evinde Kalıp Küçük Kızını İstismar Etmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 17:25:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasksız Motosiklet Kullanmanın Bedelini Canıyla Ödedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]