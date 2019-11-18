Son Dakika Haberleri: Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Son Dakika 3. Sayfa Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika

Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araçla çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araçla çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Kaza, Sorgun Mahallesi 8085 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terminal Caddesi'nde Side istikametinden otogar istikametine seyir halindeki kaskı bulunmayan Vehbi B.'nin kullandığı 07 LPE 19 plakalı motosiklet ile 8096 sokaktan Terminal Caddesi'ne çıkan Emre A.'nın kullandığı 07 LMP 13 plakalı ticari araç çarpıştı.


Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat devlet hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Vehbi B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. - ANTALYA

Motosiklet, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trans bireyin katilinden bir garip savunma: Cinayeti rüyamda tecavüz edildiğimi görünce işledim
Ucuz tatil vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran 23 kişi yakalandı Antalya'daki hortumda kaybolan Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşım Antalya'daki siyanür intiharında babanın mektubunda adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 22:11:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]