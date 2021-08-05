Kasksız motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında park halindeyken geri geri çıkmaya çalışan otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobil sürücüsünün yolu görmeden çıkış yaptığı ve motosikletin otomobile arkadan hızla çarparak savrulduğu anlar yer aldı.

Kaza, Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevreyolu istikametinden gelip Yapay Şelale istikametine seyir halindeki Muhammed Nalbant'ın kullandığı 07 ABP 024 plakalı motosiklet, park yerinden dikkatsiz şekilde yolu görmeden çıkan Hasan Gezer'in kullandığı 07 AOG 877 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaskı bulunmayan ve şans eseri başını yere çarpmadan kazadan kurtulan sürücü, kaza sonrası ayağa kalkarak kendini kaldırıma attı. Yaralanan ve acı çeken motosiklet sürücüsüne çevredeki vatandaşlar ayağına buz koyarak yardımcı olmaya çalıştı. Motosiklet sürücüsü Muhammed Nalbant, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA