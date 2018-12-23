Son Dakika Haberleri: Kasksız Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Kasksız Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

1 saat önce

Kasksız motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada Ordu'da, trafikte odun yüklü kamyonun arkasında yakından seyreden motosikletli, ölüme davetiye çıkardı Takip mesafesini korumadan kamyona neredeyse yapışık giden motosikletlinin tehikeli yolculuğuORDU - Ordu'da, trafikte seyreden...

Kasksız motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Ordu'da, trafikte odun yüklü kamyonun arkasında yakından seyreden motosikletli, ölüme davetiye çıkardı
Takip mesafesini korumadan kamyona neredeyse yapışık giden motosikletlinin tehikeli yolculuğu

ORDU - Ordu'da, trafikte seyreden odun yüklü kamyonun arkasında oldukça yakın bir şekilde kask olmadan motosiklet kullanan sürücü, yürekleri ağza getirdi.
Altınordu ilçesinde kaydedilen görüntülerde, plakası okunamayan bir motosikletlinin, odun yüklü kamyonun arkasından yakın bir şekilde gitmesi görenleri korkuttu. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yaklaşık 70 kilometre hıza kadar çıkan ve kafasında kask dahi olmadan seyir eden motosikletli, kamyonun arkasında kimi zaman manevralar da yaptı. Kamyondaki yüklü odunların düşme ihtimalini ve trafiğin aniden durması halinde olacakları hesaba katmadan yaklaşık 3 kilometre ilerleyen motosikletli, daha sonra sağ şeride geçerek hızla uzaklaştı.
Bir gün önce Fatsa ilçesinde tır ve motosiklet kazasında bir kişi ölmüştü
Öte yandan, Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün meydana gelen Gürcü plakalı Lurı Khozrevanıdze yönetimindeki OD-007-BH tırın, Zeki Özgen'in kullandığı 52 DM 409 plakalı motosikleti altına alarak sürüklemesi sonucu, motosiklette yolcu olarak bulunan Zekiye Özgen ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede de hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:47 Kaynak: İHA

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