Son Dakika Haberleri: Kasksız Motosikletli Kazada Yaşamını Yitirdi

Kasksız Motosikletli Kazada Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

MUĞLA'da kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Hasan Hüseyin Öztürk (71), yaşamını yitirdi.

Kasksız Motosikletli Kazada Yaşamını Yitirdi, System.String[]
MUĞLA'da kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Hasan Hüseyin Öztürk (71), yaşamını yitirdi.

Menteşe ilçesi Akkaya Mahallasi'nde yaşayan işçi emeklisi Hasan Hüseyin Öztürk, arızalanan motosikletini kırsal Yerkesik Mahallesi'ne tamirciye götürmek için dün saat 17.00 sıralarında yola çıktı. Yerkesik Mahallesi girişine geldiğinde Öztürk'ün kontrolünü yitirdiği motosiklet, savrulup, devrildi. Kask takmadığı belirlenen Öztürk, başını asfalta çarpıp, yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Hüseyin Öztürk, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:30 Kaynak: DHA

Menteşe, Yerkesik, Muğla, Hüseyin Öztürk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak Emlak Katılım Bankası 18 Yıl Aradan Sonra Faaliyete Başladı Yeni Zelanda'da Mezarlıkta Görev Yapan Kadın Polisten Anlamlı Hareket TCDD'ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 16:24:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasksız Motosikletli Kazada Yaşamını Yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]