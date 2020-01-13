Kasksız motosikletli, yakıtı biten başka bir motosikleti iple çekti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kasksız motosikletli, yakıtı biten başka bir motosikleti iple çekti - Son Dakika

Kasksız motosikletli, yakıtı biten başka bir motosikleti iple çekti

6 saat önce

Esenyurt'ta kasksız bir motosiklet sürücüsü, yakıtı biten başka bir motosikleti iple bağlayarak onlarca aracın arasında iple çekti.

Kasksız motosikletli, yakıtı biten başka bir motosikleti iple çekti, System.String[]

Esenyurt'ta kasksız bir motosiklet sürücüsü, yakıtı biten başka bir motosikleti iple bağlayarak onlarca aracın arasında iple çekti. Her iki motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


Esenyurt Haramidere yolu E-5 istikametinde ilerleyen motosikletli bir kişi, motosikletinin yakıtı bitince bir tanıdığını arayarak yardım istedi. Motosikletlinin yanına gelen başka bir motosikletli ise yakıt alıp gelmek yerine çareyi motosikleti iple çekerek petrole götürmekte buldu. Kasksız motosikletliler, akan trafikte birbirine bağlı bir şekilde uzun süre ilerleyerek kazaya davetiye çıkarttı. Yaşanan bu tehlikeli yolculuk anı ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Motosiklet, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik Libya hamleleri! Merkel ile telefonda görüştü 50 saniyede, 80 bin liralık telefon hırsızlığı kamerada Sapanca gölünde "hayalet ağ" katliamı! Çok sayıda ördek ve balık telef oldu

Son Dakika Haberleri
15:58 Mısır'da kafenin olduğu 3 katlı bina çöktü: 5 ölü - Son Dakika Haber
15:56 Cezaevinden firar etti, sevgilisinin evinde saklanırken yakalandı - Son Dakika Haber
15:56 Öldürülen öğrencinin sırası karanfillerle donatıldı - Son Dakika Haber
15:53 Aranan 3 şahıs cezaevine teslim edildi - Son Dakika Haber
15:52 Ankara'da onlarca liseli tekme tokat birbirine girdi - Son Dakika Haber
15:30 Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı - Son Dakika Haber
15:11 Microsoft, Milyonlarca insanın kullandığı Windows 7 desteğine son veriyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 16:06:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasksız motosikletli, yakıtı biten başka bir motosikleti iple çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]