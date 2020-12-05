Kasksız sürücü motosikleti yüzüstü yatarak kullandı - Son Dakika

Kasksız sürücü motosikleti yüzüstü yatarak kullandı

BURSA'da, plakasını söktüğü motosikleti kasksız ve yüzüstü yatarak kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da, plakasını söktüğü motosikleti kasksız ve yüzüstü yatarak kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bursa- Ankara Otoyolu'nun Ankara istikametinde bir genç, motosikleti üzerine yüzüstü yatarak kullandı. Motosikletin plakasını da söken kasksız sürücü, yoldan geçen araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.



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