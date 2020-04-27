Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk - Son Dakika

Korona virüse karşı verilen mücadelede alınan tedbirlerin adete içinden geçen aile kasksız, tedbirsiz hareket etmenin dışında kırmızı ışıktan da geçerek kazaya da davetiye çıkardı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği Gaziantep'te trafik yoğunluğu yaşanırken yandan sepetli motosikletiyle kent merkezinde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte hiçbir güvenlik önlemi almadan hareket eden aile dikkatlerden kaçmadı.

GAZİANTEP - Motosikletli ailenin kasksız, tedbirsiz yolculuğu 'bu kadarda olmaz' dedirtti.

Gaziantep 'te kameralara yakalanan motosikletli aile 'bu kadarda olmaz' dedirtti

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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