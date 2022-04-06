Kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: "Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi" - Son Dakika
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Kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: "Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi"

06.04.2022 13:32
Kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: "Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kask takmadığı için polis tarafından durdurulan kadın motosiklet sürücüsü, "Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kask takmadığı için polis tarafından durdurulan kadın motosiklet sürücüsü, "Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi" dedi. Yediği cezaya rağmen neşesinden bir şey kaybetmediği gözlenen sürücü, "Şimdi cezayı gerçekten yazdınız mı? Buna inanamıyorum" diyerek motosikletine bindi ve gülerek uzaklaştı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet kazalarında meydana gelebilecek yaralanma ve ölümlerin engellenmesi amacıyla Manavgat'ın değişik noktalarında yaptıkları kask denetimlerini sıklaştırdı.

Trafik ekipleri tarafından Yapay Şelale Kavşağında gerçekleştirilen denetimde kask takmadığı için durdurulan ve oldukça neşeli olduğu gözlenen sürücü, motosikleti yeni aldığını ve bütün parasını motosiklete verdiği için kask almaya parasının yetmediğini söyledi. Ekiplere ceza yazmamalarını, bir defalığına affetmelerini isteyen sürücü, tüm ısrarlarına rağmen cezadan kurtulamayacağını anlayınca bu kez de sürücü belgesine işlenecek cezayı kafaya taktı. Sürücü "Ceza yazmanıza değil, ehliyetime ceza puanı işleneceğine üzülüyorum" dedi.

Yediği cezaya rağmen neşesinden bir şey kaybetmediği gözlenen sürücü, "Şimdi cezayı gerçekten yazdınız mı? Buna inanamıyorum" diyerek motosikletine bindi ve gülerek uzaklaştı.

(Arif Kaplan-İHA)

Kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi
Kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi
Kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi

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Motosiklet, Manavgat, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: 'Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi' - Son Dakika


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