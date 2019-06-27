Son Dakika Haberleri: Kasksız yakalanan kurye: Bu seferlik affedin, bugün işe girdim
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Kasksız yakalanan kurye: Bu seferlik affedin, bugün işe girdim

1 saat önce

KARABÜK'te, kasksız motosiklet kullanırken polise yakalanan kurye, "Ağabey bu seferlik affedin.

Kasksız yakalanan kurye: Bu seferlik affedin, bugün işe girdim, System.String[]
KARABÜK'te, kasksız motosiklet kullanırken polise yakalanan kurye, "Ağabey bu seferlik affedin. Bugün işe girdim. Daha yarım saat oldu işe gireli. Kask vermediler, verselerdi takacaktım" dedi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Caddesi'nde yaya geçidinde yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında kask takmadan motosiklet kullanan kurye, polis ekiplerince durduruldu. Kendisine 108 TL ceza yazılacağını öğrenen kurye, polise, "Ağabey, bu seferlik affedin. Bugün işe girdim. Daha yarım saat oldu işe gireli. Kask vermediler, verselerdi takacaktım. Benlik bir şey değil. Aldığım paradan daha fazlasını ceza olarak ödeyeceğim. Ağabey yazmayıver Allah rızası için" dedi.
Kuryeye, kasksız motosiklet kullanmaktan 108 TL ceza yazıldı.


- K
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:56 Kaynak: DHA
Zonguldak, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel
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