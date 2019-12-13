Kaşla göz arasında dükkanın önündeki tüpleri çaldılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaşla göz arasında dükkanın önündeki tüpleri çaldılar - Son Dakika

Kaşla göz arasında dükkanın önündeki tüpleri çaldılar

7 saat önce

Diyarbakır'da iş yeri sahibinin servise çıkmasını fırsat bilen hırsızlar, 10 dakika içinde kucakladıkları iki ev tüpünü çalarak kayıplara karıştı.

Kaşla göz arasında dükkanın önündeki tüpleri çaldılar, System.String[]

Diyarbakır'da iş yeri sahibinin servise çıkmasını fırsat bilen hırsızlar, 10 dakika içinde kucakladıkları iki ev tüpünü çalarak kayıplara karıştı.


Olay, 8 Aralık günü merkez Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde öğlen saatlerinde yaşandı. İş yeri sahibi, tüp siparişlerini götürmek için karşı binaya gitti. Yaklaşık 10 dakika sonra dükkanına gelen iş yeri sahibi, 12 kilogramlık iki ev tüpünün yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerasını inceleyen esnaf, tüplerinin çalındığını görünce karakola giderek şikayette bulundu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kayapınar, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:39 Kaynak: İHA
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