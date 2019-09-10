Kaşlarda yaprak dökümüne kaş kontür çözümü

Yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte sonbaharın izleri hem doğada hem de bedenimizde etkilerini göstermeye başladı. Tabiat, güz mevsiminin renkleriyle süslenip, bir kabuk değişimi geçirirken, saç ve kaşlarda da yaprak dökümü yaşanıyor.

Sonbaharda mevsim geçişine bağlı olarak ortaya çıkan stres ve depresif ruh hali, sadece psikolojik değil fizyolojik etkileri de beraberinde getiriyor. Tüm bu problemler geçici kaş dökülmelerine yol açabileceği gibi kalıcı problemlere de davetiye çıkarıyor. Küsen kaş kılı köklerinin yapılan bakımlara rağmen çıkmadığı ya da eskisi gibi sağlıklı ve gür olmadığı gerçeği, kaş kontür uygulamalarına olan yönelimi arttırıyor.

Yaz boyunca güneş, deniz, havuz ve diğer dış etkenler nedeniyle kaşlarda yaşanan dökülme problemleri hem kaşların görünümünü zayıflatıyor hem de formunu kaybetmesine neden oluyor. Özellikle de dokusunu kaybeden kaşlar, ifadenin de değişmesine, gücünü yitirmesine yol açar. Çünkü kaşlar, yüzün tam merkezinde yer alır dolayısıyla güzelliğin ortaya çıkmasında sanılandan çok daha etkilidir.

KÜSEN KAŞLARA CAN SUYU; KAŞ KONTÜRÜ

Yazın kıl köklerinin zayıflamasına bağlı olarak azalan kaşların sonbaharda daha canlı ve dolgun bir görünüme kavuşması için kaş kontürü ideal bir seçenek sunuyor. Gözleri çerçeveleyen ve etkili bir ifade katan kaşların, yüze en uygun şekilde form kazanmasını sağlayan kaş kontürü, kaşlara can suyu oluyor.

Kaşa güçlü ve etkili bir form kazandırmak esasına dayanan kaş kontür işlemi dökülmüş, hacmini ve dokusunu kaybetmiş, seyrekleşmiş veya şekli bozulmuş kaşlara yeniden hayat veriyor. Yüzün merkezinde yer alması sebebiyle çok önemli olan kaşlar, kontür makyaj uygulamaları sayesinde kişinin yüz ve diğer faktörlerine en uygun şekilde tekrar tasarlanıyor ve konumlandırılıyor. Sonuç ise doğal, dokulu, dolgun ve kusursuz kaşlar…

NASIL UYGULANIYOR?

Renk pigmentlerinin, kaş bölgesindeki derinin alt tabakasına işlenmesi ile yapılan kaş kontür işlemi, yüzde ve ifadede etkileyici değişiklikler sağlıyor. Profesyonel kişilerce yapılan kaş kontürü, kişinin yüzüne en uygun formun belirlenmesiyle başlıyor. Ön çizim sonrasında kıl tekniği, pudralama tekniği ve 3D gibi tekniklerle uygulama yapılıyor. İşlem süresi uygulanacak kaş yoğunluğuna göre 1,5 ila 2 saat arasında değişiyor. İşlem gerçekleştirildikten 20 gün sonra son dokunuşlar yapılarak kaşa son hali veriliyor. Yaklaşık 1-2 yıl arasında kalıcılık sağlayan kaş kontürü, hem yanlış kaş doldurmanın önüne geçiyor hem de kozmetik ürünlerin kullanılmasına gerek duyulmamasını sağlıyor.