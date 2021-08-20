Mersin'de hayvan bakımevi, Kovid-19 nedeniyle 1 Eylül'e kadar ziyarete kapatıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 Eylül'e kadar ziyarete kapatıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapıldığı merkeze, 1 Eylül'e kadar ziyaretçi alınmayacak.
Bu süreçte, merkezdeki hayvanların tedavi ve bakımları devam edecek.
Kaynak: AA
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