Son Dakika Haberleri: Kaslowski: Henüz krizden tam olarak çıkamadık
Son Dakika Ekonomi Kaslowski: Henüz krizden tam olarak çıkamadık

Kaslowski: Henüz krizden tam olarak çıkamadık

49 dakika önce

8. BESİAD İş İnsanları Zirvesi'nde konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, ekonomide yüzde 2.8'lik büyümeye rağmen krizin etkilerinin devam ettiğini ifade etti.

Kaslowski: Henüz krizden tam olarak çıkamadık, System.String[]

8. BESİAD İş İnsanları Zirvesi'nde konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, ekonomide yüzde 2.8'lik büyümeye rağmen krizin etkilerinin devam ettiğini ifade etti.

Simone Kaslowski, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:26 
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