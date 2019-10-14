Kaslowski: Henüz krizden tam olarak çıkamadık
49 dakika önce
8. BESİAD İş İnsanları Zirvesi'nde konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, ekonomide yüzde 2.8'lik büyümeye rağmen krizin etkilerinin devam ettiğini ifade etti.
8. BESİAD İş İnsanları Zirvesi'nde konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, ekonomide yüzde 2.8'lik büyümeye rağmen krizin etkilerinin devam ettiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:26
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