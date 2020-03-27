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Kaslowski: Tek bir paketin çözüm olması mümkün değil
24 dakika önce
Tüm dünyada sosyal ve ekonomik felaket olarak tanımlanan koronavirüs salgınına ilişkin DÜNYA'ya özel açıklamalarda bulunan TÜSİAD Başkanı Kaslowski, alınan önlemlerde istihdamın korunmasının öncelikli olması gerektiğini söyledi.
Tüm dünyada sosyal ve ekonomik felaket olarak tanımlanan koronavirüs salgınına ilişkin DÜNYA'ya özel açıklamalarda bulunan TÜSİAD Başkanı Kaslowski, alınan önlemlerde istihdamın korunmasının öncelikli olması gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:31
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