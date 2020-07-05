Kasnak makinesi ile yapılan işlemeler hayranlık uyandırıyor - Son Dakika

- Kasnak makinesi ile yapılan işlemeler hayranlık uyandırıyor

DENİZLİ - Denizli'de kasnak makinesi ile işlenen motifler insanları adeta büyülüyor. İşlemecilik mesleği ise artık yeni ustalar çıkaramıyor.

Buldan ilçesinde 45 yılı aşkın süredir kullanılan kasnak makinesi ile yapılan işlemeler görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Kasnak makinesi ile işlenen desenler adeta görsel şölen oluşturuyor. Gün geçtikçe işlemecilik mesleği ise yok olmak ile karşı karşıya kalıyor. Kasnak makinesi ile ilkokul yıllarında tanışan Ümmü Ünlükaya, işlemecilik mesleği bir ailenin geçimini sağladığını belirtti. Gençlerin ilgi göstermediğini dile getiren Ümmü Ünlükaya "Bu mesleğe gençler ilgi göstermiyor. Sayılarımız yok denecek kadar azaldı. Ben eğitim verdiğim gençlere içlerinde heves olursa iki ayda öğretiyorum. Özellikle genç kızlara ve ev hanımlarına işsizliğin yüksek görüldüğü günümüzde tavsiye ediyorum. Kasnak makinam 80 yıllık ve hala daha mükemmel olarak çalışıyor. Önceleri elektrik olmadığı zamanlarda ayakla çalışıyordu. Ama şimdi dinamoyla çalışıyor. Küçük çaplı arızalarını kendim tamir ediyorum" dedi.

Her türlü işleme yapılıyor

İşlemeleri kasnak makinesi ile evinde yaptığını dile getiren Ünlükaya, "Evimde seccade, gelinlik, bindallı, masa örtüsü, yatak örtüsü, pike, kırlent, nevresim takımı, şemen tablası, ranır, çeyizlik örtüler, giysi işlemeleri, kravat, şal, fular işlemeleri yapıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kendi işlemelerini yaptığım seccade, kravat, şal ve fular hediye ettim. Ayrıca tüm bakanlarımıza da işlemelerimden oluşan hediyelerimi takdim ettim" ifadelerini kullandı.

"Konya Sille sancağının işlemesini yaptım"

Motiflerin tamamen el gücü ve doğaçlama ile yapıldığını dile getiren Ünlükaya, "Konya Sille sancağının işlemesini yaptım. Şu anda Konya Mevlana Müzesinde sergilenmektedir. Kasnak makine işlemeciliğinde motiflerimiz tamamen el gücü, emek ve beyin gücümüzle oluşuyor. Genç kardeşlerimize tavsiye ederim" şeklinde konuştu.