Kaspersk: Sevgili bulma ümidiyle dolandırıcılarla eşleşmeyin

Siber güvenlik şirketi Kaspersky analizleri, 2019 yılında bölgede 20 farklı popüler arkadaşlık uygulamasını taklit eden 130 tehdit saptadı ve bunlar Türkiye'de 731 kez kullanıcıların başına bela oldu.

Kaspersky'den yapılan açıklamada, " Tinder, Bumble ve Zoosk gibi popüler arkadaşlık uygulamalarına olan ilgi siber suçlular tarafından kimlik avı olarak kullanılıp mobil zararlı yazılımları yaygınlaştırmak, kullanıcıların bilgilerini çalmak, reklam bombardımanına tutmak veya pahalı servislere istekleri dışında abone etmek için kullanılıyor. Söz konusu dosyaların gerçek uygulamayla bir ilgisi olmadığı gibi, bazen asıl uygulamanın tasarımı başarıyla taklit etmiş halde kullanıcıların karşısına çıkıyor" uyarısı yapıldı.

Kaspersky Tehdit Araştırma ve Yazılım Sınıflandırma Uzmanı Vladimir Kuskov, "Aşk evrensel olarak kullanıcıların ilgisini çeken bir konu ve siber suçluların bundan faydalanması kaçınılmaz. Çevrimiçi arkadaşlık uygulamalarını kullanırken sibe suçluların hedefi olmamak için tedbirli olmak gerekiyor. Söz konusu uygulamaları edinmek isteyenleri daima resmi kanallara ve resmi uygulama dükkanlarına başvurmaya davet ediyoruz" dedi.

Sevgililer Günü saldırılarından korunmak için Kaspersky şunları öneriyor:

• Uygulamaların sizden istediği izinlere karşı uyanık olun.

• Reklamını görseniz bile bilmediğiniz kaynaklardan uygulama indirip kurmayın.

• Telefon ayarlarında güvenilmeyen kaynaklardan uygulama kurmayı engelleyen seçeneği aktif hale getirin.

• Kullanmayı düşündüğünüz uygulama veya site tanıdık değilse abone olmadan veya kullanmadan önce diğer kullanıcı yorumlarına bakın.

• Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir güvenlik çözümleri kullanın.

Arkadaşlık uygulamalarını güvenle kullanmak için Kaspersky'nin önerileri şunlar:

• Yabancılarla kendinize ait çok fazla detay paylaşmayın.

• Buluşacağınız kişinin niyetinin gerçek olduğuna emin olun. Bazı dolandırıcılar bu tarz uygulamaların arkasındaki sahte profillere saklanırlar.