Kaspersky, "2020 Yılının En Yenilikçi Siber Güvenlik Çözümleri Sağlayıcısı" seçildi - Son Dakika

Kaspersky, "2020 Yılının En Yenilikçi Siber Güvenlik Çözümleri Sağlayıcısı" seçildi

29.12.2020 10:29
Kaspersky,

Kaspersky, Global Brands Magazine (GBM) tarafından Global Brand Awards'ta "2020 Yılı Global En Yenilikçi Siber Güvenlik Çözümleri Sağlayıcısı" ödülünü kazandı.

Kaspersky, Global Brands Magazine (GBM) tarafından Global Brand Awards'ta "2020 Yılı Global En Yenilikçi Siber Güvenlik Çözümleri Sağlayıcısı" ödülünü kazandı.

Kaspersky açıklamasına göre, ödül jürisi Kaspersky'i yeniliğe, gelişmiş tehdit istihbaratına, kaliteye, markalaşma etkinliklerine, müşteri hizmetlerine ve küresel performansa olan bağlılığı nedeniyle ödüle layık gördü.

Siber güvenlik şirketi Kaspersky, çeşitli göstergeleri ve başarıları temel alan kapsamlı bir değerlendirmenin ardından "Teknoloji Ödülleri" kategorisinde ödül aldı. Kriterler arasında genel performans, küresel pazardaki mevcudiyet, tehdit istihbarat hizmetleri, siber güvenlik eğitimi, olay müdahalesi, güvenlik değerlendirmesi ve daha fazlası yer alıyor.

Global Brand Awards, merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan GBM tarafından düzenlenen yıllık bir ödül programı. GBM, her yıl endüstri liderleri arasında öne çıkan, olağanüstü hizmet ve benzersiz vizyon sergileyen şirketler için bir dizi ödül düzenliyor. Bu yıl ödül programı 8'inci kez gerçekleştirildi.

"Global Brand Awards'ın bu ödülünü almaktan gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Küresel Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton, "Global Brand Awards'ın bu ödülünü almaktan çok memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Bu ödül, Kaspersky markasının ve hizmetlerinin küresel pazardaki en iyiler arasında olduğunu gösteriyor. Tüm müşterilerimizin bize güvenmesini ve böylece dijital teknolojilerinin tam potansiyelini en üst düzeye çıkarmasını sağlamak için küresel markamızın, ürünlerimizin ve çözümlerimizin geliştirilmesi için sürekli olarak büyük çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Global Brands Magazine Marka Lideri Jay Reddy ise "Kaspersky'i '2020 Yılı Global En Yenilikçi Siber Güvenlik Çözümleri Sağlayıcısı' olarak bu prestijli ödülle buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Bu ödül, şirketin zamanının ötesinde mükemmelliğe ulaşma yolunda ilerlemesini simgeliyor. Global Brands Magazine tarafından Kaspersky'e verilen ödül, şirketin müşterilerine etkili siber güvenlik çözümleri sağlama vizyonunun doğrudan bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky, teknoloji odaklı bir şirket olarak güçlü inovasyon eşliğinde etkili, kullanılabilir ve erişilebilir koruma sunmaya devam ediyor ve bu amaçla Ar-Ge'ye büyük yatırımlar yapıyor. Kaspersky çalışanlarının üçte birinden fazlası Ar-Ge uzmanlarından oluşuyor ve bunlar sürekli olarak yeni inovasyonların arayışı içinde. Ayrıca, Kaspersky İnovasyon Merkezi'nin bir girişimi olan Açık İnovasyon Programı, girişimlerin ve ittifak ortaklarının birbiriyle etkileşimini teşvik ediyor. Kaspersky, 400 milyon kullanıcısının her birini ve 250 binden fazla kurumsal müşterisini dijital olarak güvende tutan dünya lideri ürün ve çözümler geliştiriyor.

Araştırma Geliştirme, Birleşik Krallık, Kaspersky, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, '2020 Yılının En Yenilikçi Siber Güvenlik Çözümleri Sağlayıcısı' seçildi - Son Dakika Ekonomi


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