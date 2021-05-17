Kaspersky, APT kampanyası TunnelSnake'i ortaya çıkardı - Son Dakika

Kaspersky, APT kampanyası TunnelSnake'i ortaya çıkardı

17.05.2021 10:41
Kaspersky, APT kampanyası TunnelSnake'i ortaya çıkardı, System.String[]

Kaspersky araştırmacıları, 2019'dan beri aktif olan ve Asya ve Afrika'daki bölgesel diplomatik kuruluşları hedef alan gelişmiş kalıcı tehdit (APT) kampanyası TunnelSnake'i ortaya çıkardı.

Kaspersky araştırmacıları, 2019'dan beri aktif olan ve Asya ve Afrika'daki bölgesel diplomatik kuruluşları hedef alan gelişmiş kalıcı tehdit (APT) kampanyası TunnelSnake'i ortaya çıkardı.

Kaspersky açıklamasına göre, saldırganlar daha önce bilinmeyen, Moriya adında bir rootkiti kulandı. İşletim sistemi üzerinde güce sahip olan bu kötü amaçlı rootkit, tehdit aktörlerinin ağ trafiğini engellemesini ve virüs bulaşmış ana bilgisayarlara gönderilen kötü amaçlı komutları gizlemesini sağladı. Bu, saldırganların hedeflenen kuruluşların ağlarını birkaç ay boyunca gizlice kontrol etmesiyle sonuçlandı.

Saldırganlara virüs bulaşmış bir bilgisayara neredeyse sınırsız ve gizli erişim yetkisi sağlayan kötü amaçlı programlar veya yazılım araçları rootkit olarak isimlendiriliyor. Rootkitler, işletim sisteminin yapısına uyum sağlama yetenekleri nedeniyle gizlilik ve tespitten kaçabilmeleriyle biliniyor. Yıllar boyunca Microsoft tarafından sistemleri korumak için alınan önlemler sayesinde rootkit bileşenlerinin başarılı bir şekilde yerleştirilmesi ve yürütülmesi zor bir görev haline geldi. Bu nedenle çoğu Windows rootkit artık TunnelSnake gibi yüksek profilli APT saldırılarında kullanılıyor.

Kaspersky, kampanyayla ilgili yaptığı araştırmada hedeflenen ağlarda rootkit tespit etmesinin ardından ürünlerinden benzer bir dizi uyarı almaya başladı. Moriya olarak adlandırılan bu rootkit, işletim sistemi çekirdeğinin bulunan, olarak yalnızca ayrıcalıklı ve güvenilir kodun çalıştığı bir bellek bölgesi olan Windows çekirdeğinin adres alanından geçen ağ paketlerini yakalıyor ve denetliyor. Bu, kötü amaçlı yazılımın kendisine teslim edilen benzersiz kötü amaçlı paketleri işletim sisteminin ağ yığını tarafından işlenmeden önce yakalamasına izin veriyor.

Bu teknik sayesinde saldırganlar güvenlik çözümleri tarafından tespit edilmekten kaçınmayı başardı. İkinci olarak rootkit, yaygın kullanılan arka kapılardan farklı olarak komut istemek için herhangi bir sunucuya ulaşma yoluna gitmedi. Bunun yerine bunları kötü amaçlı yazılımın incelediği ağ trafiğinin büyük bir kısmıyla harmanlanmış, özel olarak işaretlenmiş paketler halinde teslim aldı. Bu teknik rootkitin komuta kontrol altyapısını sürdürme ihtiyacını ortadan kaldırmasına, analizleri engellemesine ve aktivitesini gizlemesine izin verdi.

Moriya, çoğunlukla hedeflenen organizasyon içindeki savunmasız web sunucularına yönelik saldırılar sonucunda konuşlandırıldı. Bir örnekte saldırganlar, virüslü sunucunun uzaktan kontrolüne izin veren kötü amaçlı bir kod olan China Chopper web kabuğunu sunucuya bulaştırdı. Bu web kabuğu ile elde edilen erişim sayesinde Moriya dağıtılmış oldu. Ayrıca saldırganların yerel ağdaki ana bilgisayarları taramasına, yeni hedefler bulmasına ve yanal hareket gerçekleştirmesine olanak tanıyan, rootkit ile birlikte özel olarak yapılmış veya daha önce çeşitli Çince konuşan aktörler tarafından kullanıldığı görülen çeşitli araçlara da rastlandı.

"Kanıtlanmış bir uç nokta güvenlik çözümü kullanın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Giampaolo Dedola, "Söz konusu kampanyayı belirli bir aktöre bağlayamasak da APT'de kullanılan hedefler ve araçlar Çince konuşan gruplarla bağlantılı. Bu nedenle aktörün muhtemelen Çince konuştuğunu düşünüyoruz. Ayrıca 2018 yılında bağımsız bir saldırıda kullanılan ve en az 2018'den beri aktif olan bir aktörün kullanıldığını gösteren, Moriya'nın eski bir versiyonuna da rastladık. Hedeflerin profili ve araç seti, kampanyadaki amacın casusluk olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Mark Lechtik ise, "Hedeflenen saldırılara karşı daha iyi savunma hattı kurma çabalarımıza tehdit aktörleri stratejilerini değiştirerek yanıt veriyorlar. Aktörlerin mümkün olduğunca uzun süre radarın altında kalmak için ek adımlar attıkları, yeni araç setlerine yatırım yaptıkları, daha özel, karmaşık ve tespit edilmesi zor TunnelSnake gibi kampanyaları sıkça görüyoruz. Bununla birlikte son keşfimizde de görüldüğü üzere son derece gizli araçlar da tespit edilebiliyor ve durdurulabiliyor. Bu, güvenlik tedarikçileri ve tehdit aktörleri arasında devam eden bir yarış. Bu yarışta öne geçmek için siber güvenlik topluluğu olarak birlikte çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky uzmanları, şirketi gelişmiş kalıcı tehdit kampanyalarından korumak için şunları öneriyor:

"Boşlukları ve savunmasız sistemleri ortaya çıkarmak için kuruluşun bilgi teknolojileri altyapısında düzenli güvenlik denetimleri gerçekleştirin. Kaspersky Endpoint Security for Business gibi kanıtlanmış bir uç nokta güvenlik çözümü kullanın. Rootkit ve diğer yeni kötü amaçlı yazılım türlerini tespit edebilmesi için çözümü her zaman güncel tutun. Anti-APT ve EDR çözümleri kullanın. Bu tehdit keşfi ve tespiti, soruşturma ve olayların zamanında düzeltilmesini sağlayacaktır. SOC ekibinizin en son tehdit istihbaratına erişimini sağlayın ve onları profesyonel eğitimlerle düzenli olarak geliştirin. Yukarıdakilerin tümü Kaspersky Expert Security Framework içinde mevcuttur. Kaspersky GReAT uzmanları tarafından yakın zamanda geliştirilen Hedefli Kötü Amaçlı Yazılım Tersine Mühendislik çevrimiçi eğitimiyle en son hedeflenen tehditlerle mücadele etmek için siber güvenlik ekibinizi güçlendirin."

Kaspersky, Afrika, Çince, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, APT kampanyası TunnelSnake'i ortaya çıkardı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Gözler, Kabine toplantısına çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından esnafa müjde verecek Gözler, Kabine toplantısına çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından esnafa müjde verecek İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü

Son Dakika Haberleri
10:54 Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti
10:50 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş
10:33 Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
10:31 Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı
10:26 Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu
10:16 Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim!
10:09 Hayali kripto parayla iş insanını milyonlarca lira dolandırdılar
09:54 Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu
09:39 İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir
09:10 İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri
Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti         
10:54
Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı         
10:33
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu         
09:55
Modacı Gülşah Saraçoğlu, olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisiyle barıştı Modacı Gülşah Saraçoğlu, olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisiyle barıştı         
09:43
Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı         
09:37
İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri         
09:10
Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum         
23:33
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim         
17:10
Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin! Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!         
16:46
Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu         
16:20
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi         
15:07
Peker'den Bakan Soylu'nun Peker'den Bakan Soylu'nun "Fare gibi kaçma, adalete teslim ol" sözlerine yanıt: Senin tayin ettirdiğin hakime mi?         
12:49
Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 10:59:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaspersky, APT kampanyası TunnelSnake'i ortaya çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement