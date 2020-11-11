Kaspersky ASAP, Türkçe olarak kullanıma sunuldu

Kaspersky'nin Otomatik Güvenlik Farkındalığı Platformu (ASAP) artık Türkçe olarak da hizmet verecek.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, siber olayların yüzde 80'inden fazlası insan hatasından kaynaklanıyor ve şirketler, çalışanların sebep olduğu sorunlardan kurtulmak için milyon liralar harcıyor.

Kaspersky, şirketlerin bu sorunu ele almasına yardımcı olmak için şirketlerin personelin en yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını daha da kolaylaştırmak için bir Otomatik Güvenlik Farkındalığı Platformu'nu (ASAP) geliştirdi.

Artık Türkçe olarak kullanıma sunulan çevrimiçi hizmet, şirketlere çalışanlarının siber farkındalığını artırarak mikro öğrenme, farklı ders formatları ve sürekli güçlendirme ile eğitim verimliliğini artırmaya yardımcı olmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar, şunları kaydetti:

"Kaspersky olarak kullanıcıların farkındalığını artırma konusuna büyük önem veriyoruz ve Türkiye'deki insanların çalışanlara yönelik eğitim platformumuzdan kendi ana dillerinde yararlanabilmelerinden mutluluk duyuyoruz.

Mikro öğrenme yaklaşımı ve otomatik öğrenme yolları aracılığıyla personelin katılımını sağlamanın yanı sıra becerilerin kolay edinilmesini sağlamayı ve kayıpları önlemeyi umuyoruz. Bu yaklaşım özellikle verimli bir güvenlik bilinci programını yönetmek için deneyimli personeli veya kaynakları olmayan küçük işletmeler için geçerli."

"Şirketlerin yüzde 52'si çalışanları kurumsal siber güvenliğe yönelik en büyük tehdit olarak görüyor"

Kaspersky'nin araştırmasına göre şirketlerin yüzde 52'si çalışanları kurumsal siber güvenliğe yönelik en büyük tehdit olarak görüyor.

Uzaktan çalışma sistemiyle bu tehdit daha da ciddi hale gelirken Kaspersky, bu sorunu çözmek ve eğitim sürecini Türkiye'deki çalışanlar için daha avantajlı hale getirmek için artık Türkçe dilinde de mevcut olan siber farkındalık eğitim platformunu sunuyor.

Platform, 10 dakikadan kısa süren derslerle birlikte işletmelerin çalışanların siber güvenlik becerileri ve bilgilerindeki boşlukları gidermelerine yardımcı oluyor.

ASAP, kendi hızlarında ilerlemelerine olanak tanıyan otomatik bir öğrenme yolu aracılığıyla temelden ileri düzeye kadar farklı risk seviyelerine sahip çalışanların siber hijyenini desteklemek için kullanılabiliyor.

Platform, çalışanları yalnızca en son tehditlerden haberdar etmekle kalmıyor, aynı zamanda onlara bu tehditlere nasıl karşı koyacaklarını da öğretiyor.

Kurs özellikle spam ve kimlik avını nasıl ayırt edileceği, güçlü parolaların nasıl oluşturulacağı ve gizli verilerin nasıl korunacağı gibi konuları kapsıyor. Eğitim ve psikoloji alanında uzman kişiler tarafından ilginç ve akılda kalıcı olması için oluşturulan eğitim programında yöneticiler, eğitimi uzaktan kontrol edebiliyor ve planlayabiliyor.