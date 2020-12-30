Kaspersky, aşı araştırmalarıyla ilgili iki yeni gelişmiş tehdidi ortaya çıkardı - Son Dakika

Kaspersky, aşı araştırmalarıyla ilgili iki yeni gelişmiş tehdidi ortaya çıkardı

30.12.2020 11:13
Kaspersky, aşı araştırmalarıyla ilgili iki yeni gelişmiş tehdidi ortaya çıkardı, System.String[]

Kaspersky araştırmacıları, 2020 sonbaharında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) araştırmasıyla ilgili bir Sağlık Bakanlığı kuruluşu ve bir ilaç şirketi olmak üzere yüksek nitelikli varlıkları hedef alan iki APT vakası (gelişmiş tehdit) belirledi.

Kaspersky araştırmacıları, 2020 sonbaharında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) araştırmasıyla ilgili bir Sağlık Bakanlığı kuruluşu ve bir ilaç şirketi olmak üzere yüksek nitelikli varlıkları hedef alan iki APT vakası (gelişmiş tehdit) belirledi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky uzmanları, faaliyetlerin arkasında yüksek ihtimalle siber suç grubu Lazarus'un olduğunu düşünüyor.

Dünyadaki salgın ve kısıtlayıcı önlemler devam ederken, pek çok kurum aşı geliştirme çabalarını hızlandırmaya, bununla birlikte bazı tehdit aktörleri de kendi kazançları için bu durumdan yararlanmaya çalışıyor.

Kaspersky uzmanları, Lazarus grubunun çeşitli sektörleri hedef alan mevcut kampanyalarını izlemeye devam ederken, aktörün yalnızca birkaç ay önce Kovid-19 ile ilgili varlıkların peşine düştüğünü keşfetti. Bununla ilgili iki de yeni olay tespit edildi.

Bunlardan ilki, bir Sağlık Bakanlığı kurumuna yapılan saldırı. 27 Ekim 2020'de kuruluştaki iki Windows sunucusu karmaşık kötü amaçlı yazılımların saldırısına uğradı. Kullanılan kötü amaçlı yazılım, Kaspersky tarafından 'wAgent' olarak biliniyor. Tehdit yakından analiz edildiğinde, Sağlık Bakanlığına karşı kullanılan wAgent kötü amaçlı yazılımının, daha önce kripto para birimi işletmelerine yapılan saldırılarda kullanılan kötü amaçlı yazılım grubu Lazarus ile aynı bulaşma şemasına sahip olduğu ortaya çıktı.

İkinci saldırı, bir ilaç şirketini hedef alıyordu. Kaspersky telemetri verilerine göre, şirketin sistemleri 25 Eylül 2020'de ihlal edildi. Şirket, bir Kovid-19 aşısı geliştiriyor ve aynı zamanda bunu üretme ve dağıtma yetkisine sahip. Saldırganlar, bu kez daha önce güvenlik satıcısı tarafından Lazarus'a bağlanacağı bildirilen Bookcode kötü amaçlı yazılımını Güney Koreli bir yazılım şirketi aracılığıyla bir tedarik zinciri saldırısı için konuşlandırdı. Kaspersky araştırmacıları, Lazarus grubunun geçmişte Bookcode kötü amaçlı yazılımlarını teslim etmek için hedefli kimlik avı yaptığına veya web sitelerini stratejik olarak tehlikeye attığına da tanık olmuştu.

Her iki saldırıda da kullanılan wAgent ve Bookcode kötü amaçlı yazılımları, detaylı özelliklerle donatılmış arka kapı benzeri işlevlere sahip. Kötü amaçlı yazılım operatörü, son yükü dağıttıktan sonra kurbanın makinesini neredeyse istediği her şekilde kontrol edebilecek hale geliyor.

Kaspersky araştırmacıları, belirtilen çakışmalar göz önüne alındığında, her iki olayın büyük ihtimalle Lazarus grubuna bağlı olduğunu düşünüyor. Araştırma halen devam ediyor.

"İki olay, Lazarus grubunun Kovid-19 ile ilgili istihbarata olan ilgisini ortaya koyuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Seongsu Park, şunları kaydetti:

"Bu iki olay, Lazarus grubunun Kovid-19 ile ilgili istihbarata olan ilgisini ortaya koyuyor. Grup, çoğunlukla finansal faaliyetleriyle tanınıyor olsa da stratejik araştırmanın da peşinden gidebileceğini hatırlatmak isteriz. Şu anda aşı araştırması veya kriz yönetimi gibi faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların siber saldırılara karşı dikkatli olması gerektiğine inanıyoruz."

Kaspersky ürünleri, wAgent kötü amaçlı yazılımını HEUR: Trojan.Win32.Manuscrypt.gen ve Trojan.Win64.Manuscrypt.bx olarak algılıyor. Bookcode kötü amaçlı yazılımı Trojan.Win64.Manuscrypt.ce olarak tespit ediliyor.

Kaspersky, gelişmiş tehditlerden korunmak için şu güvenlik önlemlerinin alınmasını öneriyor:

"Hedeflenen saldırıların çoğu kimlik avı veya diğer sosyal mühendislik teknikleriyle başladığından personelinize temel siber güvenlik eğitimi verin. Kendi soruşturmalarını yürütmek isteyen kuruluşlara Kaspersky Threat Attribution Engine yardımcı olacaktır. Bu hizmet keşfedilen kötü amaçlı bir kodu kötü amaçlı yazılım veri tabanlarıyla eşleştirir ve kod benzerliklerine dayanarak daha önce ortaya çıkan APT kampanyalarıyla ilişkilendirir. Uç nokta düzeyinde algılama, araştırma ve olayların zamanında düzeltilmesi için Kaspersky Endpoint Detection and Response çözümlerini uygulayın. Temel uç nokta korumasını benimsemenin yanı sıra Kaspersky Anti Targeted Attack Platform gibi ağ düzeyinde gelişmiş tehditleri erken bir aşamada algılayan kurumsal düzeyde bir güvenlik çözümü kullanın."

Sağlık Bakanlığı, Kaspersky, Saldırı, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, aşı araştırmalarıyla ilgili iki yeni gelişmiş tehdidi ortaya çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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