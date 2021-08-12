Kaspersky, Canalys Global Leadership Matrix'te art arda ikinci kez "şampiyon" oldu - Son Dakika

Kaspersky, kanal odaklı ünlü küresel teknoloji pazarı analiz şirketi Canalys'in 2021 Siber Güvenlik Liderlik Matrisi'nde art arda ikinci yıl "şampiyon" statüsüne ulaştı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Canalys Siber Güvenlik Liderlik Matrisi, son 12 ay içinde satıcı karşılaştırmasına yapılan geri bildirimlere dayanarak kanaldaki satıcı performansını değerlendiriyor. Farklı satıcılarla çalışırken kanal ortaklarının deneyimlerini bir araya getirerek dünyanın önde gelen teknoloji satıcılarını takip ediyor. Matrix ayrıca vizyon ve strateji, portföy rekabet gücü, müşteri kapsamı, kanal işi, M&A faaliyetleri, yeni ürün lansmanlarının yanı sıra yeni ve duyurulan kanal girişimlerinin değerlendirilmesi dahil olmak üzere satıcıların bağımsız analizini de dikkate alıyor.

Kaspersky, Canalys'in 2021 Siber Güvenlik Liderlik Matrisi'nde art arda ikinci yıl "Şampiyon" statüsüne ulaştı. Şirket, genel ortak derecelendirmesinde yüzde 12,7'lik bir artış kaydetti. Kaspersky, diğerlerinin yanı sıra fiyatlandırma hızı, rekabet gücü ve hesap yönetimi kalitesi de dahil olmak üzere birçok kategoride iş ortakları tarafından en yüksek puan alan sağlayıcı oldu.

Bu ödül, Kaspersky'nin kanal ortağı deneyimindeki en son geliştirmelerini takiben geldi. Bu girişimler, şirketin uzmanlıklarına yönelik güncellemeleri ve kurumsal çözümlere odaklanmak için yeni bir programın başlatılmasını, anlaşma kaydı sürecinin basitleştirilmesini, uzaktan satışı desteklemek için beceri kurslarının başlatılmasını ve daha fazlasını içeriyor. Son 12 ay içinde Kaspersky ayrıca birkaç ortak pazarlama kampanyası üstlendi ve pazar geliştirme fonlarını (MDF) daha esnek hale getirerek yürütülen ortak pazarlama faaliyetlerinde güçlü bir büyüme sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kanal Satışları Küresel Başkanı Kirill Astrakhan, "Canalys'in Liderlik Matrisinde yeniden 'Şampiyon' sıralaması elde etmekten ve geçen yılki sonuca göre genel iş ortağı puanında artış görmekten onur duyuyoruz. Bu pozisyon karlılık sağlama, sınıfının en iyisi kanal desteği sunma ve bizimle iş yapmayı mümkün olduğunca kolaylaştırma konusunda net bir vizyonla kanal ortaklarımızın başarısına olan bağlılığımızı yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Kaspersky, kendini iş ortakları için kanal deneyimini ve karlılığını artırmaya adayan bir şirket olarak sürekli gelişime yönelik geri bildirim için kanalla iletişim halinde. Şirketin güçlü kanal yol haritası aynı zamanda pazarlama kampanyaları, ortak eğitim programları, teşvikler, müşteri adayı yönetimi ve iş ortaklarının mevcut geniş iş fırsatlarından kolayca yararlanabilecekleri bir pazar olan Kaspersky Lisans Yönetim Portalı gibi özel platformlarla da destekleniyor.

Canalys

Kaspersky, Canalys tarafından birçok kez derecelendirildi. Örneğin, şubat ayında analist firma, ortak programının kalitesi açısından Kaspersky'yi Canalys Worldwide Vendor Benchmark'ta ikinci kez bir numaraya yerleştirdi. Önde gelen kanal memnuniyeti kıyaslaması, kanal ortağı programlarının objektif bir karşılaştırmasına karşılık geliyor. Satıcıların bir dizi kilit kategoride nasıl performans gösterdiğini ölçüyor ve siber güvenlik de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde satıcı seçerken kanala güvence sağlıyor.