Kaspersky, CYBATHLON 2020'de sporcuları destekleyecek - Son Dakika

Kaspersky, CYBATHLON 2020'de sporcuları destekleyecek

17.11.2020 10:57
Kaspersky, CYBATHLON 2020'de sporcuları destekleyecek, System.String[]

Kaspersky, geleceği karşılama ve teknolojinin herkes için fırsatlar sunmasını sağlama misyonu doğrultusunda, bu yılki CYBATHLON 2020'de sporcuları destekleyecek.

Kaspersky, geleceği karşılama ve teknolojinin herkes için fırsatlar sunmasını sağlama misyonu doğrultusunda, bu yılki CYBATHLON 2020'de sporcuları destekleyecek.

Kaspersky açıklamasına göre, küresel şampiyona, fiziksel engellilerin kapsayıcılığı ve çeşitliliği teşvik eden son teknolojileri kullanarak günlük görevleri üstlenmek için birbirleriyle rekabetine sahne olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KasperskyFuture Techs Başkanı Andrey Doukhvalov, insanlara teknolojik ilerlemenin tam potansiyeline ulaşma fırsatı sunmanın, daima Kaspersky'nin iş anlayışının merkezinde yer aldığını ve bunun, özellikle sağlık bakımı gibi hassas alanlar için önemli olduğunu belirtti.

Doukhvalov, bağlantılı teknolojilerin bir dizi riski de beraberinde getirdiğine işaret ederek, "Gelişmiş bağlantılı cihaz geliştiricileriyle güvenlik endüstrisi arasındaki iş birliğinin, cihaz ve sistem güvenliği sorunlarını anlamak ve ele almak adına çok önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, bu yılki yarışma, 21 ülkeden 6 farklı disiplinde yarışan 54 takımı bir araya getirecek. Açıklamada, bu 6 farklı disiplin Beyin-Bilgisayar Arayüzü Yarışı (BCI), Fonksiyonel Elektriksel Stimülasyon Bisiklet Yarışı (FES), Güçlendirilmiş Kol Protezi Yarışı (ARM), Güçlendirilmiş Bacak Protezi Yarışı (LEG), Güçlendirilmiş Dış İskelet Yarışı (EXO), Elektrikli Tekerlekli Sandalye Yarışı (WHL) şeklinde sıralandı.

Katılan her takım bir teknoloji geliştiricisi ve fiziksel engelli bir kişiden (pilottan) oluşuyor. Bu ikili, teknolojinin yardımıyla gündelik hayatın önlerine çıkardığı engelleri aşma konusunda diğer katılımcılarla mücadele ediyor.

Gelecekte, bu tür teknolojiler destekleyici cihazlar yardımıyla ana akım haline gelebilir ve "sibernetizasyon" adı verilen bir süreç yoluyla insan vücudunun yeteneklerini genişletmek isteyen tüketiciler tarafından da kullanılabilir.

CYBATHLON 2020 yarışmalarında Kaspersky, beş takımla temsil edilecek

Kaspersky, 2020'nin başlarında, önde gelen Batı Avrupa ülkelerindeki insanların yaklaşık üçte ikisinin yaşamlarını iyileştirmek ve çoğunlukla sağlıklarını iyileştirmek için vücutlarını teknolojiyle geliştirmeyi düşüneceğini keşfetti. Kaspersky, bu teknolojilerin başta bu teknolojilerin getirdiği imkanlara ihtiyaç duyanlar olmak üzere herkes için güvenli ve güvenilir olması gerektiğine inanıyor.

Yaklaşan CYBATHLON 2020 yarışmalarında Kaspersky, beş takımla temsil edilecek ve beş ayrı disiplinde yarışacak olan Rusya takımını destekleyecek: Ortokosmos (LEG), Super Motorica (ARM), ExoAtlet (EXO), Neurobotics (BCI) ve Caterwil (WHL). Dileyenler yarışmayı "www.cybathlon.com" adresinden canlı olarak takip edebilecekler.

Küresel salgın nedeniyle CYBATHLON 2020 yarışması, katılımcı ekiplerin uzak yerlerde yarıştığı merkezi olmayan bir ortamda düzenlenecek. Takımlar kendi yerel altyapılarını kuracak ve kendi ülkelerinden yarışmaya katılacaklar.

Kaspersky, sporcuları desteklemenin ötesinde, yardımcı cihazların güvenliği konusundaki araştırmalarını sürekli olarak sürdürüyor ve fiziksel engelli kişilerin karşılaştığı zorlukları ele almaya odaklanan yüksek teknoloji şirketleriyle işbirliği yapıyor.

Kaspersky 2018'de, engelli kişilere siber direnç konusunda yardımcı olmak için biyonik üst ekstremite protezleri geliştiren yüksek teknoloji ürünü Motorica ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık, Kaspersky ve Motorica'nın olumlu sonuçlar elde etmesini sağlayarak yardımcı cihazların güvenli olmasını sağladı. CYBATHLON 2020'nin ardından Kaspersky, siber güvenlik söz konusu olduğunda onlara destek ve rehberlik sunan ekiplerle çalışmaya devam edecek.

Kaspersky, Engelli, EXO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, CYBATHLON 2020'de sporcuları destekleyecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda! Nihat Özdemir bizzat duyurdu Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Sivas'ta bomba paniği! Duyulan patlama sesinin havai fişekten kaynaklandığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu
Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu         
10:42
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü         
09:57
Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor         
09:52
Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı         
09:19
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına uğradı 160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına uğradı         
08:29
Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz         
08:08
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 11:02:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaspersky, CYBATHLON 2020'de sporcuları destekleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei