Kaspersky'den akıllı cihazlarda koronavirüse karşı hijyen önerileri - Son Dakika
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Kaspersky'den akıllı cihazlarda koronavirüse karşı hijyen önerileri

6 saat önce

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, Kovid-19 salgını boyunca akıllı cihazların temizliğine her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Koronavirüsün oda sıcaklığındayken metalde, camda, seramikte ve plastikte günlerce canlı kalması, cihazlarda da...

Kaspersky'den akıllı cihazlarda koronavirüse karşı hijyen önerileri, System.String[]

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, Kovid-19 salgını boyunca akıllı cihazların temizliğine her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Koronavirüsün oda sıcaklığındayken metalde, camda, seramikte ve plastikte günlerce canlı kalması, cihazlarda da etkili bir temizleme yöntemi uygulanmasını gerekli kılıyor." uyarısında bulundu.

Kaspersky açıklamasına göre, Yamout, akıllı cihazlarda koronavirüs salgınına karşı alınacak temizlik önlemleriyle ilgili bilgiler verdi.

Virüsün telefon veya tablet yüzeyine hasta bir insanın yakında öksürmesiyle çıkan küçük damlacıklarla bulaşabileceğini belirten Yamout, aynı zamanda cihazın, kapı kollarına, ATM düğmelerine ve benzeri yerlere temas eden ellerle tutulmasıyla da bulaştığını kaydetti.

"Koronavirüsün oda sıcaklığındayken metalde, camda, seramikte ve plastikte günlerce canlı kalması, cihazlarda da etkili bir temizleme yöntemi uygulanmasını gerekli kılıyor." bilgilerini veren Yamout, şunları kaydetti:

"Neyse ki telefonunuzu hasta bir kişiye verip üzerine öksürmesine izin vermediğiniz sürece virüsün hava yoluyla bulaşma ihtimali çok düşük. Elden bulaşma ise temas süresine ve farklı mikroorganizmalara göre değişiyor. Kovid-19 hakkında henüz kesin güvenilir bilgi olmadığından ekstra dikkatli olmak her zaman daha iyi.

Almanız gereken şeyler için dışarı çıkmak zorunda kalırsanız eve döndüğünüzde mutlaka telefonunuzu dezenfekte etmelisiniz. Evde sık kullanılan ve koronavirüse karşı etkili olan birçok ürün bulunuyor. Etanol, izopropil alkol, hidrojen peroksit ve sodyum hipoklorit bunlardan bazıları."

"Etanol ekran üzerindeki yağ itici kaplamaya zarar verebilir"

Yamout, parmakların ekranda iz bırakmadan kaymasını sağlayan yağ itici kaplamaya bunlar arasında en az zarar veren malzemenin izopropil alkol olduğunu ifade ederek, "Bu yüzden eğer elinizde varsa cihazlarınızı temizlemek için bu malzemeyi sprey veya mendille kullanabilirsiniz." bilgisini verdi.

"Etanolü ve hidrojen peroksiti ancak elinizde başka bir şey olmadığında son çare olarak değerlendirmelisiniz." uyarısında bulunan Yamout, şöyle devam etti:

"Etanol ve hidrojen peroksit sık kullanıldığında ekran üzerindeki yağ itici kaplamaya zarar verebilir. Hatta kaplamanın türüne göre tek seferde bile hasar oluşabilir.

Çözeltilerin konsantrasyonu için en uygun seviyenin yüzde 70-80 olduğu dile getiriliyor. Bundan daha saf alkol etki gösteremeden hızla uçuyor. Hazırladığınız dezenfektanın yüzeyde yaklaşık bir dakika kalması gerekli. Daha düşük konsantrasyonlu çözeltiler virüsleri öldürme konusunda etkili olamıyor.

Bu nedenle etil alkol yerine votka gibi içkilere güvenilmemeli. Cam silmekte kullanılan malzemeler de izopropil alkol düzeyleri düşük olduğundan yeterli düzeyde etkili değil. Akıllı telefonunuz su geçirmez olsa bile bağlantı noktalarına, hoparlörlere ve diğer açıklıklara dezenfektan dökmekten kaçınmalısınız. Bunun yerine bir parça pamuk alıp sıvıya batırarak cihazın her tarafını silebilirsiniz. Çok sert bastırmadan dikkatli ve özenli bir şekilde tüm yüzeyi silmeniz yeterli.

Açık alanlarda kullanılan tablet, dizüstü bilgisayar, akıllı saat, akıllı bileklik, kulaklık ve diğer cihazlar için de benzer temizlik prosedürü uygulanmalı."

Kaspersky, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:10 Kaynak: AA

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