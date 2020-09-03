Kaspersky'den endüstriyel siber güvenlik araştırma becerilerini geliştirmek için yeni program

Kaspersky, kurumların en yeni ve en yaygın endüstriyel siber güvenlik tehditlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için özel bir ortak çalışma programı başlattı.

Kaspersky açıklamasına göre, iş ortağı profil kriterlerini karşılayarak programa katılan eğitim kurumları, laboratuvarlar, araştırma departmanları, güvenlik operasyonları merkezleri ve acil müdahale ekipleri, Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik çözümünü ücretsiz kullanma fırsatıyla birlikte araştırma yöntemlerini geliştirecek ve siber güvenlik uzmanları yetiştirecek.

Endüstri kurumları, endüstriyel kontrol sistemlerini (ICS) saldırılara karşı sürekli korumak zorunda kalıyor. Bu nedenle laboratuvarlar ve kurumlar, endüstriyel süreçlerin ve sistemlerin karşı karşıya kaldığı riskleri azaltmak için yeni yöntemler geliştirmeye ve güvenli bir endüstriyel ortam oluşturmaya çalışıyor.

Markalarla yakın iş birliği yaparak özel güvenlik çözümlerinden yararlanan araştırmacılar, endüstriyel kurumların kendilerini en son tespit edilen siber tehditlere karşı korumalarını sağlayan çözümler geliştirebiliyor.

Yeni program, araştırma kurumları ve tesislerine Kaspersky'nin temel endüstriyel siber güvenlik araçlarını kullanarak araştırma, geliştirme ve eğitim hedeflerine ulaşma imkanı vermeyi amaçlıyor.

Programdaki teknolojiler siber güvenlik yöntemleri geliştirip test etmek, saldırıları analiz edip bunların endüstriyel sistemler üzerindeki etkilerini görmek, eğitim programları geliştirmek, OT (operasyonel teknolojiler) ve siber güvenlik profesyonellerinin bilgi düzeyini artırmak, siber güvenlik politikaları ve ICS standartları oluşturmak için kullanılabiliyor.

Kurumların belirlenen profil kriterlerine uyması gerekiyor

Programa katılmak isteyen kurumların belirlenen profil kriterlerine uyması gerekiyor. Bu kriterler arasında endüstriyel süreç modeli testleri düzenleyebilmek, endüstriyel siber güvenlik üzerine eğitim veya araştırma programları sunmak, laboratuvar geliştirme ve bakım için özel uzmanlara sahip olmak yer alıyor.

Program Kaspersky Industrial CyberSecurity ve Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection çözümlerini içeriyor. Ayrıca, kurulum ve yapılandırma desteği de veriliyor. Kaspersky Industrial CyberSecurity çözümü kurumların operatör çalışma istasyonları, insan makine arayüzleri ve ICS/SCADA sunucu koruması için uygulamalar kullanmasını ve endüstriyel ağ saldırılarını tespit etmesini sağlıyor. Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection ise endüstriyel ölçümlerdeki anormallikleri daha çok erken aşamadayken tespit edip engelleme imkanı veriyor.

"Endüstriyel süreçler daha karmaşık hale geldikçe siber tehditler de onları takip ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik Çözümleri Müdürü Anton Shipulin, endüstriyel süreçler daha karmaşık hale geldikçe siber tehditlerin de onları takip ettiğini belirtti.

Shipulin, kurumların sistemlerini büyük bir hızla geliştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle başarılarını sürdürebilmeleri için güvenlik önlemleri almaları hayati önem taşıyor. Kaspersky'nin bu yeni özel programı araştırma laboratuvarlarına tehditleri tespit etmeleri için gereken araçları sunmakla kalmıyor, ayrıca kurumların kendilerini geliştirerek bünyelerindeki araştırmacıları birer siber güvenlik uzmanına dönüştürmesi için uzun yıllara dayalı tecrübemizden de yararlanma imkanı sunuyor. Böylece siber güvenlik çözümü tabanlı bilgi, makine öğrenimi ve insan uzmanlığı bir araya gelerek endüstriyel kurumları gelişmiş ve hedefli siber saldırılardan korumaya yardımcı oluyor."