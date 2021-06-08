Üye Girişi
Kaspersky'den fintech şirketlerine tavsiyeler - Son Dakika

Kaspersky'den fintech şirketlerine tavsiyeler

08.06.2021 11:43
Kaspersky'den fintech şirketlerine tavsiyeler, System.String[]

Kaspersky, siber suçluların hedefi haline gelen e-satıcıların mağdur olmaması için fintech şirketlerinin güvenlik önlemlerini artırması tavsiyesinde bulundu.

Kaspersky, siber suçluların hedefi haline gelen e-satıcıların mağdur olmaması için fintech şirketlerinin güvenlik önlemlerini artırması tavsiyesinde bulundu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, 2019'da küresel borsalar 17 trilyon dolar büyüdü. Salgın, dünya piyasalarını hırpalamış olmasına rağmen yatırıma olan ilgi hala devam ediyor. 2020'nin başından bu yana, borsa uygulaması kullanıcılarının sayısı artmaya devam ediyor.

E-satıcıların varlıkları ve kişisel verileri siber suçlular için cazip bir av haline gelmesi işin olumsuz tarafı oluyor. Beklenmeyen bir olay yaşanırsa da bunun sonuçlarıyla uğraşmak zorunda olan borsa platformu operatörleri oluyor. Kaspersky, şirketlerin karşılaştığı başlıca tehditler ve bunların nasıl üstesinden gelebileceğine dair ipuçları paylaşıyor.

Uygulama güvenlik açıkları

Hatalar ve güvenlik açıklarıyla ilişkili kayıpları önlemek için, borsa platformu kodlayıcılarının, kullanıcı oturumunu otomatik kapatma, şifreleme ve zayıf parolaların yasaklanması gibi unsurları önceden düşünerek, geliştirme aşamasında güvenliği göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Ayrıca kodlayıcılar, hatalar için kodu düzenli olarak gözden geçirmeli ve hemen düzeltmeliler.

Zaman ve paradan tasarruf etmek için, çoğu şirket yalnızca kendi kodlarını yazmakla kalmaz, aynı zamanda üçüncü taraf geliştirmeleri, çerçeveleri ve hizmetleri de kullanır. Bir sağlayıcının altyapısı ele geçirilirse, onu kullanan şirketler de zarar görebilir. Olası tuzaklardan kaçınmak için her zaman güvenilir, güvenliğe önem veren iş ortaklarının seçilmesi ve sadece onların koruma mekanizmalarına güvenilmemesi gerekiyor. Finans alanında faaliyet gösteren her bir şirketin sıkı bir güvenlik politikası benimsemesi gerekiyor.

Müşteri sorunları

Kullanıcılar, bazen kötü amaçlı yazılım indirerek, kimlik avı sitelerine parolalarını girerek veya başka bir şekilde sorumsuzca hareket ederek, şirketlerin veya uygulamaların hatası olmadan para kaybederler. Bu durumda da ne yazık ki borsa platformunun aleyhine iddialarda bulunabilirler. Bazı ülkelerde, şirketler yasal olarak en azından ne olduğunu çözmekle yükümlüdür. Bu nedenle, zaman zaman satıcıları potansiyel tehlikeler konusunda uyarmak ve onları kendilerini korumak konusunda uyarmak önemlidir.

Ayrıca, müşterilere herhangi bir üçüncü taraf yazılımın, özellikle korsan olması veya şüpheli kaynaklardan edinilmesi durumunda bir tehdit oluşturabileceğini periyodik olarak hatırlatmak da iyi bir fikir olarak öne çıkıyor.

Müşterilerin, siber suçluların onların kimlik bilgilerini almak için kendi hizmetini taklit edebilecekleri konusunda uyarılması gerekiyor. Müşterilere, hizmetle ilgili sorunlar hakkında e-postalara çok dikkat etmeleri, gönderenin adresini ve iletiyi yazım hataları ve yanlış dil bilgisi açısından dikkatlice kontrol etmelerinin tavsiye edilmesi fayda sağlıyor. Herhangi bir şüphe durumunda URL'yi bir tarayıcıya manuel olarak girmeleri, uygulamayı açmaları veya müşteri desteğini aramaları gerekiyor.

"Uygulamalarınızın ve programlarınızın güvenliğinin takipçisi olun"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar, parayı idare etmenin büyük sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

Güvenliği ihmal etmenin fintech şirketlerine çok pahalıya mal olabileceğini vurgulayan Yurdakonar, "Kaspersky'de, kullanıcıların güvenlik bilincinin çok önemli bir şey olduğuna inanıyoruz. Bu, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin, çalışanlarını bilinçlendirmeleri, böylece para kaybetmemeleri ve işlerini sürdürmeleri açısından önemlidir. Türkiye'de şirketler, Türkçe dilinde çalışan eğitim platformumuzdan faydalanabilir. Bu eğitim platformu, mikro öğrenme yaklaşımı ve otomatik öğrenme yolları, personelin katılımını sağlamanın yanı sıra becerilerin kolay kazanılmasını sağlar ve tahripleri önler." ifadelerini kullandı.

Kaspersky uzmanları da kullanıcılara şu tavsiyelerde bulundu:

"Uygulamalarınızın ve programlarınızın güvenliğinin takipçisi olun. Güvenlik açıklarına karşı taramanızı yapın, hatalara ve sorunlara karşı sıfır tolerans gösterin. İş cihazlarına bir güvenilir güvenlik çözümü kurun. Bulut tabanlı ve tek bir kontrol panelinden en iyi şekilde yönetilen bir çözüm. Çalışanlarınıza, siber güvenliğin temelleri konusunda eğitim verin. Böylece size ve müşterilerinize para ve strese mal olacak hataların önüne geçmiş olursunuz. Çalışanlar ve üçüncü taraf sağlayıcılar için uygulanabilir en katı güvenlik politikasını uygulayın. Müşterilere paralarının güvenliğinin büyük ölçüde onlara bağlı olduğunu hatırlatın. Borsa işlemleri için kullandıkları cihaza bir güvenlik çözümü yüklemelerini ve bu cihazda gereksiz hiçbir uygulama kullanmamalarını önerin. Birinci günden itibaren geliştirmelerinizde güvenlik mekanizmaları uygulayın. Bu, öncelikle zayıf parolaları engellemek, şifreleme yapmak ve oturumu etkin olmayan kullanıcıların oturumlarını otomatik olarak kapatmaya başlamak anlamına geliyor."

Kaspersky, Türkiye, dolar, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky'den fintech şirketlerine tavsiyeler - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı 19:05 Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı 18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı 18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz 17:39 Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın acı günü 17:15 Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın acı günü FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı 17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı 16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor 15:48 Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak         
18:57
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı         
18:21
Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti         
17:43
Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak         
17:17
Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
17:12
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı         
16:29
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi         
15:26
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar         
13:16
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 19:52:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaspersky'den fintech şirketlerine tavsiyeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement