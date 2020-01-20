Kaspersky'den hizmet sağlayıcı ve satıcılara

Kaspersky, yönetilen hizmet sağlayıcıları (MSP) ve satıcılara lisans siparişi, yönetimi ve raporlaması konularında hizmet sağlayan yeni Kaspersky Lisans Yönetim Portalı'nı (LMP) duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, yeni portal aylık abonelik sistemiyle iş ortaklarının hizmete kullandığı kadar para ödemesini sağlıyor. Böylece müşterilere daha esnek hizmet sunulabiliyor.

Kaspersky United İş Ortağı Portalı'nın bir parçası olan LMP, iş ortaklarına ihtiyaç duydukları tüm araçları ve bilgiyi tek bir noktadan sunuyor.

Yönetilen hizmetler yıllık büyümesini devam ettiren en önemli bilgi teknolojileri pazar eğilimleri arasında yer alıyor. 2016'da 48 bin global MSP şirketi varken, Ami Partners tarafından yapılan değerlendirmeye göre bu sayı 2021'de iki katına çıkarak yaklaşık 74 bine ulaştı.

Rekabet arttıkça hizmet sağlayıcıların da satış operasyonlarını ve abone yönetimini hızlandırmak ve sadeleştirmek için otomasyon ihtiyacı artıyor. Kaspersky Lisans Yönetim Portalı, MSP'lere ve satıcılara tüm Kaspersky aboneliklerini tek noktadan yönetebilecekleri bir platform sunuyor.

"İş ortaklarımızın sayısı artmaya devam ediyor"

Kaspersky Lisans Yönetim Portalı, kullandığın kadar öde modeliyle bir ürünün deneme sürümünü edinmekten kurumsal kullanıma geçmeye kadar uzanan yolu kısaltıyor. Kaspersky ürünlerinin deneme lisansları bulut üzerinden veya yerelde oluşturulabiliyor. Yeni abonelik modeli, MSP'lerin abonelik sayısını ihtiyaçlarına göre artırıp azaltmasına olanak veriyor. Ayrıca ayın her gününde gerçekten kullanılan düğüm sayısına göre ödeme yapılıyor.

Satıcılar ve yönetilen hizmet sağlayıcıları arayüz üzerinden tüm müşterilerine dair rapor alabiliyor, tüm aktif aboneliklerin durumlarını görebiliyor ve lisansların gerçek kullanım sürelerini takip edebiliyor. Portal ayrıca hangi ürün hizmetlerinin sunulduğunu, kaç lisans satıldığını ve korunan cihaz sayısının nasıl değiştiğini gösteriyor. İş ortakları bu veriler sayesinde ürün yenileme veya deneme ürün sunma gibi yöntemlerle yeni satış fırsatları yakalayabiliyor.

Kaspersky MSP İş Birimi Müdürü Dmitry Golubtsov, MSP'lerin Kaspersky'nin stratejik öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kaspersky MSP kanalı son bir yıl içinde önemli büyüme kaydetti. Kayıtlı ve satış yapan iş ortaklarımızın sayısı artmaya devam ediyor. Bunun sonucunda yıllık MSP gelir artışımız yüzde 60'ı buldu. Kaspersky Lisans Yönetim Portalı, iş ortağı ekosistemimizi güçlendirme stratejimizin yeni bir adımı. Bu portal ile iş ortaklarımıza, Kaspersky ürünlerini temel alan hizmetler sunmaları için gerekli araçları temin ediyoruz."