Kaspersky'den ilk uluslararası teknoloji filmleri festivali - Son Dakika

Kaspersky'nin çevrim içi dijital kültür dergisi Tomorrow Unlocked, ilk teknoloji filmleri festivalini duyurdu.

Kaspersky açıklamasına göre, Tomorrow Unlocked Film Festivali (TUFF), teknolojinin günümüzde hayata nasıl etki ettiğini ve gelecekte ne gibi etkileri olacağını anlatan hikayeler içeren ilk uluslararası film festivali olacak.

Festival yeniliklerin peşinde koşan sanatçıları, teknoloji tutkunlarını, düşünürleri, bilim adamlarını, hacker'ları ve girişimcileri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Saygın bir jüri tarafından seçilecek 10 finalist, 5 Nisan 2020 tarihinde Barselona'da düzenlenecek TUFF'da gösterilecek. Seçilen filmler ayrıca Güvenlik Analistleri Zirvesi'nde de katılımcıların beğenisine sunulacak.

Uluslararası etkinliğe önde gelen zararlı yazılım araştırmacıları, global emniyet teşkilatları ve finansal hizmetler, teknoloji, sağlık, üniversite ve kamu sektörlerinden üst düzey yöneticiler katılacak.

Büyük ödülü kazanan filmin yapımcısı 10 bin dolarlık ödüle sahip olacak. İlk 4'e giren diğer filmler 3 bin dolar, geri kalan 6 finalist de bin dolar ödül alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Global Marka İçerikleri Direktörü Povel Torudd, ilk film festivallerini başlattıkları için heyecanlı olduklarını belirterek, "Modern dünya teknolojiyle gelişiyor ve bu teknoloji geleceğimizi şekillendiriyor. Ancak herkes bunu tam olarak kavrayamıyor. İşte bu yüzden yaratıcı zihinleri davet ederek onlardan insanlara dokunan, ilham veren ve onları eğiten teknoloji hikayeleri anlatmalarını istiyoruz. Harika hikayeler anlatan yüksek kaliteli kısa filmleriyle sinema dünyasına adım atmış birçok yeni film yapımcısı var ve bu yetenekli kişilere teknoloji dünyasında çalışan uluslararası bir kitleye ulaşma imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.