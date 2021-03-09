Kaspersky'den "Kovid-19 aşıları Darknet'te satılıyor" tespiti

Kaspersky araştırmacıları Darknet'te 15 farklı pazarı inceleyerek üç büyük Kovid-19 aşısının reklamlarını buldu.

Kaspersky açıklamasına göre, aralarında etkinliği doğrulanmamış Kovid-19 aşılarının reklamını yapan satıcılar da bulunuyor. Satıcıların çoğunluğu Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD'de yer alıyor. Fiyatlar doz başına 250 ila 1.200 dolar arasında değişiyor. İletişim şifreli mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yapılırken, ödemeler kripto para birimi, özellikle de Bitcoin biçiminde talep ediliyor.

Bu satıcılarının çoğunun 100-500 başarılı satış işlemi gerçekleştirdiği görülüyor, ancak Darknet'in yapısı gereği bunları kimin aldığı belli olmuyor. Kaspersky uzmanlarının elindeki mevcut bilgiler ışığında çevrim içi olarak reklamı yapılan aşı dozlarından ne kadarının gerçek ne kadarının sahte olduğunu söylemek mümkün olmuyor. Ancak çoğu medikal tesisin elinde artık aşı dozları kaldığı biliniyor.

"Darknet'ten asla ürün satın almayın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Dmitry Galov, "Darknet'te hemen her şeyi bulabilirsiniz. Bu yüzden satıcıların aşı kampanyalarından yararlanmaya çalışması şaşırtıcı değil. Geçtiğimiz yıl boyunca, Kovid-19 konusunu istismar eden bir sürü dolandırıcılık yaşandı ve bunların çoğu başarılı oldu. Şu anda insanlar sadece aşı dozları satmakla kalmıyor, aynı zamanda özgürce seyahat etmenize yardımcı olacak kağıt parçaları olan aşı kayıtlarını da satıyor. Kullanıcıların salgınla ilgili herhangi bir vaade karşı dikkatli olmaları önemli. Darknet'ten aşı satın almak iyi bir fikir değil." ifadelerini kullandı.

Kaspersky uzmanları dolandırıcılardan korunmak için şunları öneriyor:

"Darknet'ten aşı dozları dahil asla ürün satın almayın. Kovid-19 ile ilgili bir şeyin reklamını görürseniz, ziyaret ettiğiniz sitelerin URL'lerine dikkatlice bakın. Yalnızca bir harf yerinde görünmüyorsa, her zamanki .com .com.tk ile değiştirilmişse veya bu satırlarda bir şey varsa, bunun kimlik avı olduğundan şüphelenin. Kişisel bilgilerinizi asla böyle sitelerle paylaşmayın. Hem ziyaret ettiğiniz sitelerde hem de aldığınız e-postalarda dilbilgisi ve düzene dikkat edin. Bir şey sahte görünüyorsa, muhtemelen öyledir."