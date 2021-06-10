Kaspersky'den "kripto madencilerin yaptığı modifikasyonların sayısı 4 kattan fazla arttı" tespiti

Kaspersky'nin Malware Q1 2021 raporuna göre, bu yılın şubat ila mart ayları arasında kripto madencilerin yaptığı modifikasyonların sayısı 3 bin 815'ten 16 bin 934'e yükselerek 4 kattan fazla arttı.

Kaspersky açıklamasına göre, "madenciler", virüslü cihazlardan kripto para çalmak için tasarlanmış kötü amaçlı programlara deniyor. Genellikle kullanıcıların bilgisi olmadan kuruluyorlar ve çeşitli kripto para türlerini yavaşça çekmeye başlıyorlar. Bu yolla madencilerin elde ettiği kazanç bazı durumlarda milyonlarla ölçülüyor.

2018'den itibaren siber suçluların popüler araçlarından biri haline gelen madencilerin popülerlikleri 2020 boyunca giderek azalmıştı. Ancak Kaspersky'nin Malware Q1 2021 raporuna göre, bu yılın şubat ila mart ayları arasında madencilerin yaptığı modifikasyonların sayısı 3 bin 815'ten 16 bin 934'e yükselerek 4 kattan fazla arttı.

Kaspersky araştırmacıları, 2021'nin ilk çeyreğinde madencilerde toplamda 23 bin 894 yeni modifikasyon keşfetti. Ocak ayında 187 bin 746 cihazda madencilerle karşılaşan Kaspersky kullanıcılarının sayısı, Mart 2021'de 200 binin üzerine çıktı. 2020'nin ilk çeyreğinde toplam 432 bin 171 benzersiz kullanıcı madencilerle karşılaştı.

"Bilgisayarınıza güçlü bir güvenlik çözümü kurun"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Evgeny Lopatin, "2021'in ilk çeyreğinde kaydettiğimiz trendin kalıcı olup olmadığını kesin olarak söylemek için henüz çok erken. Bununla birlikte Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin değerindeki artışın madencilere olan ilgiyi yeniden artırdığını gözlemliyoruz. Kripto pazarları bu yıl güçlü kalırsa madencilerle karşılaşan daha fazla kullanıcı örneği görmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaspersky uzmanları, madencilere maruz kalma riskini azaltmak için şunları öneriyor:

"Bilgisayarınıza güçlü bir güvenlik çözümü kurun. Madenciler genellikle 'riskli yazılım' olarak dağıtıldıkları için güvenlik çözümleri tarafından otomatik olarak engellenmezler. Herhangi bir riskli yazılımı engellemek için güvenlik çözümünüzün ayarlarını yapılandırmanız gerekebilir. Kullandığınız tüm cihazlarda yazılımları daima güncel tutun. Madencilerin güvenlik açıklarından yararlanmasını önlemek için güvenlik açıklarını otomatik olarak algılayabilen ve gerekli yamaları indirip yükleyebilen araçlar kullanın. Uygulamaları resmi uygulama mağazaları gibi yasal kaynaklardan yüklemeye dikkat edin."