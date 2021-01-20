Kaspersky'den "küçük şirketlerdeki personelin daha az işveren desteğine ihtiyacı var" tespiti

Kaspersky, küçük şirketlerdeki personelin büyüklere oranla daha az işveren desteğine ihtiyacı olduğunu belirledi.

Şirket açıklamasına göre, Kaspersky'nin son anketi, sosyal yardım, internet veya telefon faturalarını karşılamak gibi ek faydalara yönelik destek beklentilerinde bir boşluk olduğunu ortaya koydu. Türkiye'deki küçük şirket çalışanlarının yüzde 45'i bu konularda destek isterken, orta ölçekli işletmelerde çalışanlar için bu oran yüzde 58'e çıkıyor.

Küçük işletmelerdeki çalışanların yüzde 20'si ve orta ölçekli şirketlerde çalışanların yüzde 24'ü, uzaktan çalışırken meslektaşlarıyla daha fazla sayıda kişisel temas noktasına sahip olmayı istiyor. Doğru ekipmanı ve bilgi teknolojileri araçlarını sağlamaya yardımcı olmak, Türkiye'de hem küçük (yüzde 48) hem de orta ölçekli şirketlerde (yüzde 53) çalışanların talep ettiği bir diğer önemli konu olarak öne çıkıyor.

Duygusal veya psikolojik desteğe neredeyse tüm işletmeler için aynı ölçüde ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'de bu oran küçük kuruluşlarda yüzde 23 iken, büyük kuruluşlarda yüzde 30 olarak belirlendi.

"Çalışanlarla açık ve dürüst iletişim kurmak çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky KOBİ Ürünleri Ürün Müdürü Ivan Salikhov, "Küçük işletmelerde çalışma deneyimi olan insanlar, yeni çalışma koşullarında kendilerini daha yeterli hissettiler ve bu, kuruluşlarının tüm kaynaklarını hayatta kalmak için yoğunlaştırmasına yardımcı oldu. Bununla birlikte çalışanların üretkenliğini ve ahlaki değerlerini korumak için personelin iş için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğundan emin olmak çok önemli. Kişisel dizüstü bilgisayarlarda çalışırken ve tüm web hizmetlerine erişimi tek başına yönetirken bile çalışanların bilgi teknolojilerini güvenli bir şekilde kullanmak için yardıma ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, çalışanlar için uzaktan çalışma koşullarını kolaylaştırmak amacıyla şunları öneriyor:

"Çalışanlar, kriz durumlarına nasıl tepki verecekleri konusunda yöneticilerinden ipuçları aradıklarından çalışanlarla açık ve dürüst iletişim kurmak çok önemlidir. Şirketin üst yönetimiyle 'Bana her şeyi sor' oturumları düzenleyin, böylece onlar çalışanlarla işletmenizin yeni koşullarda nasıl çalışmaya devam edeceği hakkında konuşabilirler. Çalışanlarınızın duygusal durumunu, iş yüklerini, uzaktan çalışma için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olup olmadıklarını ve iş süreçleri konusunda net olup olmadıklarını anlamak için anketler düzenleyin. Bu, insanların bugün içinde bulundukları belirli koşulları daha iyi anlamalarını sağlar ve daha dengeli kararlar almaya yardımcı olur. Çalışanlarınızın aşırı bilgi yüklemesini ve bu belirsiz zamanda bunalma hissini yönetmesine yardımcı olun. Ekiplerinizi gerçeklerden, mevcut durumdan ve nasıl güvenli ve sağlıklı kalacaklarından haberdar edin.

Herkesin sorunlarını kolayca çözebilmesi için insan kaynakları ve bilgi teknolojileri çevrim içi iletişim kanalları oluşturun. Uzaktan çalışmanın nasıl etkinleştirileceği ve belirli yazılımların nasıl kullanılacağı konusunda tüm çalışanlar için rehberlik sağlayın. Bunu web seminerleri veya grup görüşmeleri yoluyla yapabilirsiniz. Çalışanları, uzaktan çalışırken e-posta veya web kimlik avı kurbanı olmaktan nasıl kaçınılacağı ya da hesapları ve parolaları nasıl yöneteceği gibi temel güvenlik uygulamalarını kullanmaları için eğitin. Kaspersky ve Area9 Lyceum, personelin evden güvenle çalışmasına yardımcı olmak için ücretsiz bir kurs sunmaktadır. Bulut tabanlı bir güvenlik çözümünü benimseyin. Çalışanların kurumsal veya kişisel cihazlarda çalıştığına bakılmaksızın, küçük şirketler de kendilerini siber tehditlerden korumalıdır. Kaspersky Small Office Security uzaktan kurulabilir ve buluttan yönetilebilir. Dağıtım ve yönetim için fazladan zaman, kaynak veya özel bilgi gerektirmez."