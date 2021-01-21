Kaspersky'den otomotiv endüstrisi için özel tehdit istihbaratı raporlaması - Son Dakika

Kaspersky'den otomotiv endüstrisi için özel tehdit istihbaratı raporlaması

21.01.2021 10:47
Kaspersky'den otomotiv endüstrisi için özel tehdit istihbaratı raporlaması, System.String[]

Kaspersky, daha önce sadece belirli bir müşteri yelpazesine sunulan otomotiv endüstrisi için özelleştirilmiş özel tehdit istihbaratı (TI) raporlamasını otomotiv endüstrisinin genelinin hizmetine sunduğunu duyurdu.

Kaspersky, daha önce sadece belirli bir müşteri yelpazesine sunulan otomotiv endüstrisi için özelleştirilmiş özel tehdit istihbaratı (TI) raporlamasını otomotiv endüstrisinin genelinin hizmetine sunduğunu duyurdu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, şirketin TI raporları, otomobil üreticilerinin sektöre özgü güvenlik tehditlerini derinlemesine analiz etmesini sağlıyor ve kötü niyetli kişiler tarafından araçlara, bağlı araç altyapılarına ve araçla ilgili diğer sistemlere yönelik saldırılar geliştirmek için kullanılabilecek yöntemleri tespit ediyor.

Karşılaşılan pek çok vaka, otomotiv endüstrisinde güvenliğine olan ilginin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bağımsız araştırmacılardan ve otomotiv meraklılarından siber suçlulara kadar otomotivde güvenliğin odak noktası gömülü cihazların güvenliğinden araçların genel güvenliğine doğru bir kayma yaşadı. Bu, saldırı tekniklerinin artmasına ve üreticilerin bunlara karşı korunmak için uyması gereken yeni yasal gereksinimlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kaspersky Automotive TI hizmeti, araç üreticilerinden tedarikçilere kadar kuruluşların otomotiv endüstrisini etkileyebilecek güvenlik sorunları konusunda güncel kalmalarına yardımcı oluyor ve uygun düzeltme adımlarını zamanında atmalarına olanak tanıyor. Bu özel hizmet, araç içi bileşenlere ve bağlantılı araç altyapısına karşı mevcut ve yeni ortaya çıkacak tehditleri belirlemek için tasarlandı.

Her rapor, siber olaylar, son güvenlik çalışmaları, konferanslar, konuşmalar, topluluk forumları gibi otomotiv endüstrisindeki siber saldırılarla ilgili teknolojik eğilimlere genel bir bakış ve analiz sunmanın yanı sıra araçlara dair back-end hizmetlerini hedefleyen olası saldırı vektörleri hakkında da bilgiler içeriyor.

Raporda üst düzey yönetici özeti, tehdit açıklamaları ve önerilerin yanı sıra OEM için özelleştirilmiş yüksek riskli etkinlikler ve güvenlik açıklarına ilişkin bildirimler de yer alıyor.

TI raporu, acilen çözülmesi gereken bir tehdit bulursa müşteri derhal bilgilendiriliyor.

"Otomobil üreticilerinin bu endişeleri yönetmelerine yardımcı oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Ulaşım Sistemi Güvenliği Başkanı Sergey Zorin, şunları kaydetti:

"Modern araçlarda artan sayıda teknolojik bileşenler yalnızca bugün ve gelecekteki yasal gerekliliklere uyum zorunluluğu getirmekle kalmıyor. Aynı zamanda elektronik kontrol ünitesi başta olmak üzere araçtaki tüm elektronik bileşenlere karşı yapılabilecek saldırılara karşı bilgi sahibi olmayı da gerektiriyor. Kaspersky olarak ilgili tehdit istihbaratını sağlıyor, otomobil üreticilerinin bu endişeleri yönetmelerine yardımcı olma konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz."

Otomotiv Endüstrisi, Kaspersky, Otomobil, Saldırı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky'den otomotiv endüstrisi için özel tehdit istihbaratı raporlaması - Son Dakika Ekonomi


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