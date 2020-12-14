Kaspersky'den pandemi sürecinde çalışan davranışlarına ilişkin araştırma - Son Dakika

Kaspersky'den pandemi sürecinde çalışan davranışlarına ilişkin araştırma

14.12.2020 11:49
Kaspersky'den pandemi sürecinde çalışan davranışlarına ilişkin araştırma, System.String[]

Kaspersky tarafından yaptırılan ve KOBİ ölçeğindeki şirketlerde görev yapan 8 bin çalışanın davranışlarını inceleyen yeni bir küresel araştırmaya göre, pandemi sırasında evden çalışanlar, normalde saklamak isteyecekleri bazı noktaları keşfetti.

Kaspersky tarafından yaptırılan ve KOBİ ölçeğindeki şirketlerde görev yapan 8 bin çalışanın davranışlarını inceleyen yeni bir küresel araştırmaya göre, pandemi sırasında evden çalışanlar, normalde saklamak isteyecekleri bazı noktaları keşfetti.

Şirket açıklamasına göre, ankete katılanların çoğu, rahat kıyafetlerle çalışmaktan keyif aldı. Yüzde 51'i bu yaşam tarzına alıştı ve gelecekte bunu norm haline getirmek istiyor. Uzun yolculuklara veda etmek, işe başlamadan 5 dakika önce uyanabilecekleri için çalışanları daha mutlu etti ve birçoğu gün içinde kestirme fırsatı yakalamaktan keyif aldı .

Yeni normalin avantajlarını keşfetmeye devam eden Türkiye'deki katılımcıların yüzde 33'ü bahçede veya balkonda, dışarıda çalışmaktan hoşlanıyor, yüzde 40'ı çalışırken art arda Netflix izliyor. Çalışanlar tarafından tercih edilen diğer avantajlar arasında video oyunları için daha fazla zaman (yüzde 33), paket servis öğle yemeği (yüzde 17) ve daha az duş almak (yüzde 9) bulunuyor.

Bununla birlikte bu yeni keşfedilen açık fikirlilik sadece fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dijital güvenlik söz konusu olduğunda belirli sorumlulukların yerine getirilmesini gerektiriyor. Cihazlarda güvenilir güvenlik çözümlerine sahip olmak, kişisel gizliliği korumak açısından önem taşıyor.

"Hesaplarınıza erişim izni vermeyin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, "Karantina süreci, evden çalışmalarına izin verilenleri iki yönlü etkiledi. Bir yandan, çalışanlar nihayet büyük şehir hayatının olumsuz yanlarını unutup daha rahat bir ortamda çalışma fırsatı buldu. Öte yandan, üretken kalmak için mücadele ederken, çalışma alanlarını yeniden düzenlerken ve yeni alışkanlıklar geliştirirken birçok zorlukla da karşılaştılar. Evden çalıştığınızda gizliliğiniz daha büyük bir risk altına giriyor. Bu da dijital güvenliği hayati hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, cihazların hem iş hem de kişisel kullanımda güvende kalmasını sağlamak için şunları öneriyor:

"Mutlaka gerekli olmadıkça kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmayın veya hesaplarınıza erişim izni vermeyin. İster çok detaycı olmayın ister gizliliğinize değer verin, bir web kamerası kapağı kullanın veya Kaspersky Security Cloud'da kameranıza yetkisiz erişimi önleyen yerleşik web kamerası koruması kullanın. Sosyal medya profillerinizi tercih ettiğiniz gizlilik düzeyine göre yapılandırmak için Privacy Checker kullanmaya başlayın. Wi-Fi ağınızı koruyun. Yeni bir şifre belirlemeyi ve yönlendiricinin donanım yazılımını güncellemeyi ihmal etmeyin. Her hesap için benzersiz parolalar oluşturmak ve güvenceye almak için Kaspersky Password Manager gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın ve aynı parolayı birçok yerde kullanmayın."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Kaspersky, Netflix, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky'den pandemi sürecinde çalışan davranışlarına ilişkin araştırma - Son Dakika Ekonomi


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