Kaspersky'den Sangal Esport takımı ile iş birliği - Son Dakika

Kaspersky'den Sangal Esport takımı ile iş birliği

Kaspersky, espor turnuvalarında Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil eden Sangal Esport takımının resmi sponsoru olduğunu duyurdu.

Kaspersky'den Sangal Esport takımı ile iş birliği, System.String[]

Kaspersky, espor turnuvalarında Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil eden Sangal Esport takımının resmi sponsoru olduğunu duyurdu.

Kaspersky açıklamasına göre, ESL Türkiye Yaz Şampiyonası ve Intel Türkiye Şampiyonası ESL Yaz Sezonu'nda üst üste ikişer şampiyonluk kazanan takım, Kaspersky'nin Türkiye temsilcileri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Bölge Temsilcisi Mühacit Hoşcan, "Kaspersky olarak genç ruhlu, yüksek istikrarlı ve cesaret sahibi bir ekip olan Sangal Esport'un Türkiye ve yurtdışındaki başarılarından ilham alıyoruz. Bunlar özellikle Kaspersky'e yakın olan nitelikler ve şirket değerlerimizle uyuşuyor. Bu iş birliğinden dolayı çok mutluyuz. Sangal Esport'a büyük zaferler ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sangal Esport takımı üyesi Emre Ergül ise iş birliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Önde gelen küresel bir siber güvenlik şirketi olan Kaspersky ile iş birliği yapmak bizim için büyük bir zevk. Kaspersky'nin yüksek hızda performansı ve sürekli olarak başarıyı hedefleyen değerlerini biz de en içten şekilde benimsiyoruz. Ayrıca güvenlik, profesyonel oyunlarda da küçümsenmemesi gereken önemli bir faktör. Güçlü bir güvenlik çözümü, oyuncuların bilgisayarlarının sistemini yavaşlatmadan kötü amaçlı yazılımlara ve kimlik avı saldırılarına uğramasını engelleyerek koruma sağlayabilir."

Çevrim içi ortamdaki herkes gibi, oyuncuların da veri ihlalleri, hesap çalıntıları, çeşitli sosyal mühendislik ve kimlik avı dolandırıcılıklarının kurbanı olma ihtimalleri bulunuyor.

Profesyonel oyuncuların, oyuna özgü karakterleri ve profilleri korumaya yönelik ek kaygıları da bulunuyor. Bu veriler bazen hatalar, harici uygulamalar ve diğer kötü niyetli eylemler tarafından silinebiliyor.

Kaspersky uzmanları, oyuncuları kötü niyetli kullanıcılar tarafından çevrim içi oyun dünyasında en çok tercih edilen taktiklerin sosyal mühendislik ve özellikle de kimlik avı olduğu konusunda uyarıyor. Örneğin siber suçlular, oyuncuların popüler oyunlarındaki adlarını kullanarak kayıtlı oyun hesaplarından şifreleri toplamak için sahte web sitelerine çekmeye çalışıyor.

Oyuncuların oyun oynarken dikkat etmesi gereken 3 temel güvenlik başlığı ise şöyle:

"Kimlik avı kampanyalarına ve tanımadığınız oyunculara dikkat edin. Alınan bir e-postadaki bağlantı ve açacağınız bir dosyanın uzantısı aracılığıyla yönlendirildiğiniz web sitelerini iki kez kontrol edin. Güçlü ve farklı parolalar kullanın. Alternatif olarak, bir şifre yöneticisi de kullanabilirsiniz. Antivirüsünüzü kapatmayın. Hesabınız yoksa güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Siber güvenlik önlemleri, özellikle profesyonel oyuncular ve yayıncılar tarafından ihmal edilmemesi gereken bir husustur. Kullanıcılar oyun sırasında bilgisayarları yavaşlatmadan ve başka herhangi bir olumsuz etki yaratmadan etkili bir şekilde çalışan Kaspersky Total Security kullanarak kendilerini bu risklerden koruyabilirler. 'Oyun Modu' etkinleştirildiğinde ise sistem kaynaklarına minimum müdahale ve tüketimle çalışıyor ve oyun başlar başlamaz da bildirimler otomatik olarak kapatılıyor."

Kaspersky, Türkiye, oyunlar, Intel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky'den Sangal Esport takımı ile iş birliği - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı ABD sperm donörü Joe'yu konuşuyor! Dünya genelinde 150 çocuğu var Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi Samsun Emlakçılar Odası Başkanı, ev sahiplerini fırsatçılık yapmakla suçladı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı
İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü         
17:38
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın "Uçağımız düşürüldü" iddiasını yalanladı         
17:02
ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı         
17:01
Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı         
16:45
CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor         
15:57
Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı         
15:33
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi         
14:39
Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü         
13:36
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 17:58:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaspersky'den Sangal Esport takımı ile iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei