Kaspersky'den siber dolandırıcılıkla ilgili "Cyberpunk 2077" oyunu tespiti - Son Dakika

Kaspersky'den siber dolandırıcılıkla ilgili "Cyberpunk 2077" oyunu tespiti

10.12.2020 10:43
Kaspersky'den siber dolandırıcılıkla ilgili

Kaspersky, 2020'nin 10 ayında dolandırıcıların sürekli olarak Cyberpunk 2077'yi bekleyen oyuncularla ilgilendiğini gözlemledi.

Kaspersky, 2020'nin 10 ayında dolandırıcıların sürekli olarak Cyberpunk 2077'yi bekleyen oyuncularla ilgilendiğini gözlemledi.

Kaspersky açıklamasına göre, 8 yıllık bekleyiş ve çok sayıda ertelemenin ardından dünyanın en çok merak edilen oyunlarından olan Cyberpunk 2077 bugün piyasaya sürülüyor. Siber dolandırıcılar da son 10 yılın en çok beklenen oyununa olan yoğun ilgiden yararlanmak için hazır bekliyor.

Ocak ve Kasım 2020 arasında Kaspersky uzmanları, dünyanın dört bir yanından kullanıcılara virüs bulaştırmak için 3 bin 300'den fazla girişim belirledi. Henüz piyasaya sürülmemiş bir oyunu taklit eden çeşitli tehditlerin yanı sıra dolandırıcılar, daha gelişmiş ve daha karmaşık tehditlerle de ortaya çıktı.

Tespit edilen tehditleri analiz eden Kaspersky uzmanları, oyunculara Cyberpunk 2077'yi resmi çıkış tarihinden önce indirme şansı sunan birkaç web sitesi buldu. Bu sitelerdeki yükleyiciler, gerçeğine çok benziyor ancak herhangi bir oyun dosyası indirmek yerine sadece bir süre bekleyip kullanıcıdan bir lisans anahtarı istiyor. Bu anahtar, dolandırıcıların hazırladığı bir anketi tamamlayarak ve ardından e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi kişisel verileri girerek ediniliyor. Kullanıcı kişisel bilgilerini paylaşıp anahtarı aldığından bir açılış ekranıyla karşılaşıyor ve uygulama kullanıcıya, oyunu başlatmak için önemli işlevler içeren bir "DLL" dosyasının eksik olduğunu söylüyor. Bu DLL'yi almak için kullanıcıdan anketi tekrar doldurması isteniyor ve süreç tıkanıyor.

"Oyunları doğru kaynaklardan satın alın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Anton Ivanov, "Siber suçluların Cyberpunk 2077'ye artan ilgisi anlaşılabilir bir durum. Herkes yıllardır bu oyunu bekliyor ve tam da yayınlanmasının arifesinde, dolandırıcılar oyunu oynamak için sabırsızlanan kurbanların değerli bilgilerini çalmayı umuyor. Bu yüzden sabırsız oyuncuları resmi lansmanı beklemeye, oyunu güvenilir kaynaklardan satın alarak indirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, dolandırıcılık kurbanı olmamak için şunları öneriyor:

"Son derece cömert tekliflere ve promosyonlara şüpheyle yaklaşın. Oyunları sorumlu bir şekilde doğru kaynaklardan ve doğru yollarla satın alın. Bir oyunu indirmeden önce dağıtım hizmetinin itibarını kontrol edin. Verilerinizi girmeden, para ödemeden veya herhangi bir programı indirmeden önce mesajın güvenilir bir kaynaktan geldiğini doğrulayın. Hızla büyüyen dolandırıcılık veri tabanına sahip Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Dolandırıcıların hilelerini aştıktan ve oyunu güvenli bir şekilde indirdikten sonra yeni büyük başarılar elde ederken güvenlik çözümünüzde oyun modunu çalıştırmayı unutmayın."

Kaspersky, oyunlar, Kasım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky'den siber dolandırıcılıkla ilgili 'Cyberpunk 2077' oyunu tespiti - Son Dakika Ekonomi


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