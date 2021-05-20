Kaspersky'den yazılım güncellemesinde kullanıcıların tutumuna ilişkin anket - Son Dakika

Kaspersky'den yazılım güncellemesinde kullanıcıların tutumuna ilişkin anket

20.05.2021 10:48
Kaspersky'den yazılım güncellemesinde kullanıcıların tutumuna ilişkin anket, System.String[]

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'de kullanıcıların yüzde 37'si, yazılım güncelleme süresinin üretkenliği artırmak ve kendilerini geliştirmek için kullanılabileceğini düşünüyor.

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'de kullanıcıların yüzde 37'si, yazılım güncelleme süresinin üretkenliği artırmak ve kendilerini geliştirmek için kullanılabileceğini düşünüyor.

Kaspersky açıklamasına göre, cihazlardaki güncellemeler, yalnızca yeni özelliklere veya arayüzlere erişim sağlamak için değil, aynı zamanda yüksek düzeyde güvenlik sağlamaya yardımcı olmak için de gerekli. Ürün ve hizmet sağlayıcılar, saldırganlar tarafından kötüye kullanılabilecek yeni potansiyel güvenlik açıkları bulmak için ürünlerini düzenli olarak test ediyor. Güncellemelerin zamanında yüklenmesi, siber suçlulara karşı etkili bir savunma işlevi görüyor. Bu kesinti süresi, aynı zamanda insanların üretkenliğini artırıyor ve refahına yardımcı olabiliyor.

Kaspersky tarafındangeçen ay yaptırılan ankete katılanlar, cihazların güncellenmesini beklemek için harcanan sürenin değerli olabileceğini kabul ediyor. Katılımcıların yüzde 40'ı verimliliklerini etkilese bile bu sürenin başka amaçlar için kullanılabileceğini, hatta yüzde 39'u teknolojiden uzaklaşmak için bir fırsat olacağını düşünüyor.

Kullanıcılar, güncellemeler yüklenirken çoğunlukla diğer etkinliklere geçmeyi tercih ediyor. Anketi yanıtlayanların yüzde 31'i bu sürede rahatlamaya (TV seyretmek veya kitap okumak gibi), yüzde 18'i yemek pişirmeye, yüzde 9'u spor yapmaya veya yürüyüşe çıkmaya yöneliyor. Ankete katılanların neredeyse dörtte biri, yani yüzde 23'ü yaptıkları şeyi yapmaya devam ediyor, sadece başka bir cihaza geçiyor.

Bu tür duraklamaların sunduğu faydalara rağmen, cihazlarında güncelleme bildirimleri alan kullanıcıların yüzde 50'si genellikle güncelleme kurulumunu erteliyor. Bunun en popüler nedeni kullanıcıların işte meşgul olmaları, kullanıcıların o anda cihazlarını kullanmayı bırakmak istememeleri ve dörtte birinin cihazı kapatmak istememesi olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak, yüzde 63'lük kesim böyle bir gecikmede herhangi bir zarar görmediğini belirtiyor.

"Başka bir cihaza geçmek tamamen mantıklı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky GReAT Rusya Başkanı Maria Namestnikova, "Kullandığınız cihaz, bir güncelleme döngüsüne girmişken başka bir cihaza geçmek tamamen mantıklı. Spor yapmak, yemek pişirmek veya biraz da meditasyon, insanların rahatlamasına ve yeniden başlamasına yardımcı olarak çalışma gününde biraz mola anlamına gelebilir. Anketimize katılan birçok kişinin zaten sağlıklı uygulamaları takip ettiğini görmekten memnuniyet duyduk, diğerlerini de onların örneklerini izlemeye çağırıyoruz. Bunu yapmak yalnızca ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda üretkenliği de artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, söz konusu anket, 15 bin katılımcıyla çevrim içi olarak yapıldı. Çalışmaya İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'dan 1.000, ABD, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Romanya, BAE, Türkiye, Güney Afrika, Çin, Hindistan, Avustralya, Brezilya, Meksika, Arjantin, Kolombiya, Şili, Peru ve Rusya'dan 500'er kişi katıldı. Anket zamanında tüm katılımcılar kişisel ya da iş yaşamları için bir bilgisayar, akıllı telefon ve/veya tablet kullanıyordu ve ankete katılanların yüzde 76'sı aktif olarak çalışıyordu.

Ayrıca Kaspersky, "Pain in the Neck" kampanyası kapsamında, tanınmış blog yazarı, yoga öğretmeni ve kişisel antrenör Shona Vertue ile güncellemelerin yüklenmesi sırasında tamamlanabilecek kısa bir basit egzersiz programı hazırladı. Söz konusu kurs, evde kolayca uygulanabiliyor.

Kaspersky, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaspersky'den yazılım güncellemesinde kullanıcıların tutumuna ilişkin anket - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor! Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor! Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!         
11:54
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak         
11:09
Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı         
11:03
Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor         
10:49
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi         
10:05
Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu         
22:49
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı         
17:43
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 12:04:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaspersky'den yazılım güncellemesinde kullanıcıların tutumuna ilişkin anket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement