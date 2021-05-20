Kaspersky'den yazılım güncellemesinde kullanıcıların tutumuna ilişkin anket - Son Dakika

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'de kullanıcıların yüzde 37'si, yazılım güncelleme süresinin üretkenliği artırmak ve kendilerini geliştirmek için kullanılabileceğini düşünüyor.

Kaspersky açıklamasına göre, cihazlardaki güncellemeler, yalnızca yeni özelliklere veya arayüzlere erişim sağlamak için değil, aynı zamanda yüksek düzeyde güvenlik sağlamaya yardımcı olmak için de gerekli. Ürün ve hizmet sağlayıcılar, saldırganlar tarafından kötüye kullanılabilecek yeni potansiyel güvenlik açıkları bulmak için ürünlerini düzenli olarak test ediyor. Güncellemelerin zamanında yüklenmesi, siber suçlulara karşı etkili bir savunma işlevi görüyor. Bu kesinti süresi, aynı zamanda insanların üretkenliğini artırıyor ve refahına yardımcı olabiliyor.

Kaspersky tarafındangeçen ay yaptırılan ankete katılanlar, cihazların güncellenmesini beklemek için harcanan sürenin değerli olabileceğini kabul ediyor. Katılımcıların yüzde 40'ı verimliliklerini etkilese bile bu sürenin başka amaçlar için kullanılabileceğini, hatta yüzde 39'u teknolojiden uzaklaşmak için bir fırsat olacağını düşünüyor.

Kullanıcılar, güncellemeler yüklenirken çoğunlukla diğer etkinliklere geçmeyi tercih ediyor. Anketi yanıtlayanların yüzde 31'i bu sürede rahatlamaya (TV seyretmek veya kitap okumak gibi), yüzde 18'i yemek pişirmeye, yüzde 9'u spor yapmaya veya yürüyüşe çıkmaya yöneliyor. Ankete katılanların neredeyse dörtte biri, yani yüzde 23'ü yaptıkları şeyi yapmaya devam ediyor, sadece başka bir cihaza geçiyor.

Bu tür duraklamaların sunduğu faydalara rağmen, cihazlarında güncelleme bildirimleri alan kullanıcıların yüzde 50'si genellikle güncelleme kurulumunu erteliyor. Bunun en popüler nedeni kullanıcıların işte meşgul olmaları, kullanıcıların o anda cihazlarını kullanmayı bırakmak istememeleri ve dörtte birinin cihazı kapatmak istememesi olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak, yüzde 63'lük kesim böyle bir gecikmede herhangi bir zarar görmediğini belirtiyor.

"Başka bir cihaza geçmek tamamen mantıklı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky GReAT Rusya Başkanı Maria Namestnikova, "Kullandığınız cihaz, bir güncelleme döngüsüne girmişken başka bir cihaza geçmek tamamen mantıklı. Spor yapmak, yemek pişirmek veya biraz da meditasyon, insanların rahatlamasına ve yeniden başlamasına yardımcı olarak çalışma gününde biraz mola anlamına gelebilir. Anketimize katılan birçok kişinin zaten sağlıklı uygulamaları takip ettiğini görmekten memnuniyet duyduk, diğerlerini de onların örneklerini izlemeye çağırıyoruz. Bunu yapmak yalnızca ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda üretkenliği de artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, söz konusu anket, 15 bin katılımcıyla çevrim içi olarak yapıldı. Çalışmaya İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'dan 1.000, ABD, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Romanya, BAE, Türkiye, Güney Afrika, Çin, Hindistan, Avustralya, Brezilya, Meksika, Arjantin, Kolombiya, Şili, Peru ve Rusya'dan 500'er kişi katıldı. Anket zamanında tüm katılımcılar kişisel ya da iş yaşamları için bir bilgisayar, akıllı telefon ve/veya tablet kullanıyordu ve ankete katılanların yüzde 76'sı aktif olarak çalışıyordu.

Ayrıca Kaspersky, "Pain in the Neck" kampanyası kapsamında, tanınmış blog yazarı, yoga öğretmeni ve kişisel antrenör Shona Vertue ile güncellemelerin yüklenmesi sırasında tamamlanabilecek kısa bir basit egzersiz programı hazırladı. Söz konusu kurs, evde kolayca uygulanabiliyor.