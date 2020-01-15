Kaspersky'e kanal memnuniyet değerlendirmesinde birincilik - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kaspersky'e kanal memnuniyet değerlendirmesinde birincilik - Son Dakika Ekonomi

Kaspersky'e kanal memnuniyet değerlendirmesinde birincilik

6 saat önce

Kaspersky, sunduğu iş ortağı programının kalitesiyle Canalys Dünya Marka Değerlendirmesi'nde birinci oldu.

Kaspersky'e kanal memnuniyet değerlendirmesinde birincilik, System.String[]

Kaspersky, sunduğu iş ortağı programının kalitesiyle Canalys Dünya Marka Değerlendirmesi'nde birinci oldu.

Kaspersky açıklamasına göre, Canalys Dünya Marka Değerlendirmesi aralarında siber güvenliğin de olduğu çeşitli sektörlerde hangi markaların en iyi hizmeti ve hizmet özelliklerini sunduğunu belirliyor.

Kanal iş ortağı programlarının karşılaştırıldığı bu değerlendirmede markaların bir dizi kategoride nasıl performans gösterdiği ölçülüyor.

Diğer 10 siber güvenlik markasından daha fazla yüksek puan alan (yüzde 75,8) Kaspersky, kanal memnuniyetinde birinci sıraya yerleşti.

Canalys, son 12 ay içinde Kaspersky'nin genel performansını artırarak puanını yüzde 7,7 yükselttiğini belirledi.

Canalys Dünya Marka Değerlendirmesine göre Kaspersky ürün bulunabilirliği ve tedariği (yüzde 83,7) ile iş yapma kolaylığı (yüzde 78,4) kategorilerinde en yüksek puanı aldı.

Yıllık puan artışının en yüksek olduğu kategori ise yüzde 9,9 ile akreditasyon ve uzmanlık programları oldu. Kaspersky bunun yanı sıra iş ortağı yönetimi yaklaşımının etkinliği (+yüzde 8,7) ile pay koruma ve karlılık (+yüzde 8,7) kategorilerinde de puanlarını artırdı.

"Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyoruz"

Kaspersky yeni iş ortakları edinmek ve mevcut iş ortaklarına daha fazla fayda sağlamak için çalışmayı sürdürüyor.

2019'un ilk aylarında başlatılan Kaspersky United adlı yeni iş ortağı programı bu öncelikler için atılmış adımlardan biriydi. Kaspersky United, iş ortaklarının Kaspersky ile çalışarak kendi uzmanlık alanlarından para kazanmalarına ve daha çok kazanç elde etmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca bu programla daha fazla uzmanlık, eğitim ve pazarlama fırsatı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Ticari Faaliyetler Yöneticisi (CBO) Alexander Moiseev, Canalys'in kanal memnuniyeti sıralamasında en üst sıradaki siber güvenlik markası olmalarının, iş ortağı programını geliştirme kararlarının ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini belirtti.

Moiseev, "İş ortaklarımızın yalnızca ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, onlara bizimle çalışmaları için daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor ve teşvikler sağlıyoruz. Kaliteli hizmet alan iş ortaklarımız, siber güvenlik markası olarak bize güveniyor. İş ortağı programımızdaki yeni önemli gelişmeleri 2020 yılının başlarında duyuracağız." açıklamasında bulundu.

Kaspersky, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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