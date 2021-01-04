Kaspersky, e-ticaret ve ödeme platformu Nexway'den hisse satın aldı

Kaspersky, mevcut konumunu güçlendirmek ve şirketin çevrim içi satış kanalı için fırsatları artırmak amacıyla önde gelen e-ticaret ve ödeme platformu olan Nexway'den hisse satın aldı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Nexway, stratejik rehberliği desteklemek adına Kaspersky Danışma Kurulu ile Avrupa'nın kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak mevcut liderlik ekibi tarafından yönetilen ayrı bir varlık olarak kalacak. Böylelikle şirketin müşteri tabanının büyümesinde daha fazla başarı elde etmesine yardımcı olurken, ürün portföyünün genişletilmesine ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak.

2020, müşteri verilerinin güvenliğini güvenceye alan ve etkili bir çevrim içi satış kanalına sahip olmanın önemini ortaya koyan bir yıl oldu. Kaspersky ve Nexway'in genişletilmiş entegrasyonu, Kaspersky çevrim içi satış kanalının daha etkili yönetilmesini ve güvenlik çözümleri açısından lider e-ticaret platformu olarak Nexway'in daha hızlı büyümesini sağlayacak. Nexway'in danışmanlık süreçleri, İsviçre M&A firması IndexAtlas tarafından gerçekleştirildi.

Nexway, işletmelere birden çok para birimi, dil ve ödeme yöntemi sunan, çalıştıkları tüm yerel ve küresel düzenlemelere uyumlu, teknolojik olarak gelişmiş e-ticaret çözümü sağlamasıyla öne çıkıyor. Uzun ve başarılı, birlikte çalışma geçmişine sahip olan Kaspersky ve Nexway, uzmanlıklarını bir araya getirerek ve işlerini daha da güçlendirerek karşılıklı fayda sağlamaya yönelik yeni bir ortaklık başlatmış oldu. Nexway, kullanıcıların verilerinin güvenliğini gelişmiş veri depolama ve işleme uygulamaları aracılığıyla koruma altına alacağı açık mutfak projesini başlattı. Bu sayede veriler platformun sahibine değil, yalnızca satıcılara sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky CBO'su Alexander Moiseev, şunları kaydetti:

"Dijital satışa odaklanan bir şirket olarak e-ticaret stratejimizi geliştirmek ve güçlendirmek bizim için çok önemli. Bu nedenle Nexway ile çabalarımızı birleştirmeye ve güvenlik çözümleri için e-ticaret platformunu daha da geliştirme yönünde birlikte çalışmaya karar verdik. Platform, ürünleri dağıtmak için halihazırdaki satıcılarla mevcut haliyle çalışmaya devam edecek. Yüksek kaliteli bir güvenlik yazılımı arayan müşterilere mümkün olan en iyi fırsatları sunmak isteyen tedarikçilerin bize katılmasını bekliyoruz."