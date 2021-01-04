Kaspersky, e-ticaret ve ödeme platformu Nexway'den hisse satın aldı - Son Dakika

Kaspersky, e-ticaret ve ödeme platformu Nexway'den hisse satın aldı

04.01.2021 10:19
Kaspersky, e-ticaret ve ödeme platformu Nexway'den hisse satın aldı, System.String[]

Kaspersky, mevcut konumunu güçlendirmek ve şirketin çevrim içi satış kanalı için fırsatları artırmak amacıyla önde gelen e-ticaret ve ödeme platformu olan Nexway'den hisse satın aldı.

Kaspersky, mevcut konumunu güçlendirmek ve şirketin çevrim içi satış kanalı için fırsatları artırmak amacıyla önde gelen e-ticaret ve ödeme platformu olan Nexway'den hisse satın aldı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Nexway, stratejik rehberliği desteklemek adına Kaspersky Danışma Kurulu ile Avrupa'nın kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak mevcut liderlik ekibi tarafından yönetilen ayrı bir varlık olarak kalacak. Böylelikle şirketin müşteri tabanının büyümesinde daha fazla başarı elde etmesine yardımcı olurken, ürün portföyünün genişletilmesine ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak.

2020, müşteri verilerinin güvenliğini güvenceye alan ve etkili bir çevrim içi satış kanalına sahip olmanın önemini ortaya koyan bir yıl oldu. Kaspersky ve Nexway'in genişletilmiş entegrasyonu, Kaspersky çevrim içi satış kanalının daha etkili yönetilmesini ve güvenlik çözümleri açısından lider e-ticaret platformu olarak Nexway'in daha hızlı büyümesini sağlayacak. Nexway'in danışmanlık süreçleri, İsviçre M&A firması IndexAtlas tarafından gerçekleştirildi.

Nexway, işletmelere birden çok para birimi, dil ve ödeme yöntemi sunan, çalıştıkları tüm yerel ve küresel düzenlemelere uyumlu, teknolojik olarak gelişmiş e-ticaret çözümü sağlamasıyla öne çıkıyor. Uzun ve başarılı, birlikte çalışma geçmişine sahip olan Kaspersky ve Nexway, uzmanlıklarını bir araya getirerek ve işlerini daha da güçlendirerek karşılıklı fayda sağlamaya yönelik yeni bir ortaklık başlatmış oldu. Nexway, kullanıcıların verilerinin güvenliğini gelişmiş veri depolama ve işleme uygulamaları aracılığıyla koruma altına alacağı açık mutfak projesini başlattı. Bu sayede veriler platformun sahibine değil, yalnızca satıcılara sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky CBO'su Alexander Moiseev, şunları kaydetti:

"Dijital satışa odaklanan bir şirket olarak e-ticaret stratejimizi geliştirmek ve güçlendirmek bizim için çok önemli. Bu nedenle Nexway ile çabalarımızı birleştirmeye ve güvenlik çözümleri için e-ticaret platformunu daha da geliştirme yönünde birlikte çalışmaya karar verdik. Platform, ürünleri dağıtmak için halihazırdaki satıcılarla mevcut haliyle çalışmaya devam edecek. Yüksek kaliteli bir güvenlik yazılımı arayan müşterilere mümkün olan en iyi fırsatları sunmak isteyen tedarikçilerin bize katılmasını bekliyoruz."

Kaspersky, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, e-ticaret ve ödeme platformu Nexway'den hisse satın aldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlıyor Son Dakika! Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar hakkında türbanla ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Erzak dağıtımında korona önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntüler infial yaratmıştı! İzmir Belediyesi'nden 'özür' açıklaması geldi Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde yapılan üyeliklerle kasasını doldurdu
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Hastaneye giderken nehre düştü, 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi Hastaneye giderken nehre düştü, 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi         
09:50
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Türkiye'nin de satın aldığı CoronaVac aşısı Çin'de insanlara uygulanmaya başlandı! Yan etki görülmedi Türkiye'nin de satın aldığı CoronaVac aşısı Çin'de insanlara uygulanmaya başlandı! Yan etki görülmedi         
09:03
Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi         
08:40
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Fransa'nın 1 haftada sadece 450 kişiye koronavirüs aşısı yapması alay konusu oldu Fransa'nın 1 haftada sadece 450 kişiye koronavirüs aşısı yapması alay konusu oldu         
06:07
Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir         
22:31
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Kanlı pusu! Vahşice öldürülüp çukura gömülen çifti, barışma bahanesiyle eve çağırmışlar Kanlı pusu! Vahşice öldürülüp çukura gömülen çifti, barışma bahanesiyle eve çağırmışlar         
17:21
Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu         
16:40
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi         
16:12
Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı         
16:08
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
14:01
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 10:29:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaspersky, e-ticaret ve ödeme platformu Nexway'den hisse satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei