Üye Girişi
Kaspersky, Emotet'in yeniden ortaya çıktığını duyurdu - Son Dakika

Kaspersky, Emotet'in yeniden ortaya çıktığını duyurdu

06.12.2021 13:21
Kaspersky, Emotet'in yeniden ortaya çıktığını duyurdu

Kaspersky, siber suç yapılarından biri olan Emotet'in yeni faaliyetlerini tespit ettiğini duyurdu.

Kaspersky, siber suç yapılarından biri olan Emotet'in yeni faaliyetlerini tespit ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, son 10 yılın en tehlikeli botnet'lerinden ve siber suç yapılarından biri olan Emotet'in faaliyetlerini, ilk kez tespit edildiği 2014'ten beri takip etmeye devam ediyor.

Ocak 2021'de Europol, Emotet'in operasyonlarının kapatıldığını duyurdu ve çetenin önemli aktörlerini tutukladı. Kaspersky, son zamanlarda bu olağanüstü kötü amaçlı yazılım ailesinin artan etkinliğini tespit etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Denis Parinov, "Emotet örnekleri şu anda yayılmaya devam ediyor. Emotet üyelerinin tutuklanmadan önceki faaliyetleri kadar büyük ölçekte olmasa da önceki yıllara göre en az 2 kat daha az etkinlik tespit ediyoruz. Öte yandan, yeni örneklerin incelenmesi, Emotet'in artık daha agresif çalıştığını gösterdi. Özellikle Emotet örnekleri, kötü amaçlı MSOffice belgeleri (Emot indiricileri olan) içeren e-postalar göndermekten sorumlu spam modüllerinin yanı sıra tarayıcılardan ve e-posta istemcilerinden şifreleri, e-postaları ve Outlook ve Thinderbird'deki kişi listelerini çalmaktan sorumlu olan farklı modülleri aktif olarak indiriyor. Emotet'in yeni faaliyetlerini yakından takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların kendilerini Emotet'ten korumak için almaları gereken önlemler şunlar:

"Olası güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için üreticiler tarafından sağlanan güncellemeleri mümkün olan en kısa sürede yüklediğinizden emin olun. Bu, Windows ve macOS gibi işletim sistemlerinin yanı sıra tüm uygulama programları, tarayıcılar, tarayıcı eklentileri, e-posta istemcileri, Office programları ve PDF programları için geçerlidir. Kaspersky Internet Security gibi bir virüsten koruma programı yüklediğinizden emin olun ve bu programın güvenlik açıkları için bilgisayarınızı düzenli olarak taramasını sağlayın. Bu size en son virüslere, casus yazılımlara ve diğer çevrim içi tehditlere karşı mümkün olan en iyi korumayı sağlayacaktır. e-postalardaki şüpheli ekleri indirmeyin veya şüpheli bağlantılara tıklamayın. Bir e-postanın sahte olup olmadığından emin değilseniz risk almayın ve e-postayı gönderdiği varsayılan kişiyle iletişime geçin. Bir dosyayı indirirken bir makronun yürütülmesine izin vermeniz istenirse bunu hiçbir koşulda yapmayın. Bunun yerine dosyayı hemen silin. Bu şekilde Emotet'e ilk etapta bilgisayarınıza girme şansı vermezsiniz.

Verilerinizi düzenli olarak harici bir veri taşıyıcısında yedekleyin. Bir enfeksiyon durumunda her zaman geri dönmek için bir yedeğiniz olacak ve bilgisayarınızdaki tüm verileri kaybetmemiş olacaksınız. Tüm oturum açma işlemleri için yalnızca güçlü parolalar kullanın (çevrim içi bankacılık, e-posta hesabı, e-ticaret). Başka bir deyişle, ilk köpeğinizin adını değil, rastgele bir harf, sayı ve özel karakter dizilimi kullanın. Bunları kendiniz bulabilir veya şifre yöneticileri gibi programları kullanarak oluşturabilirsiniz. Ek olarak, birçok program artık iki faktörlü kimlik doğrulama seçeneği sunuyor. Dosya uzantılarının varsayılan olarak bilgisayarınızda görüntülendiğinden emin olun. Bu, 'Vacation snap123.jpg.exe' gibi şüpheli dosyaları tanımanıza yardımcı olacaktır. Kaspersky ürünleri, artık kötü amaçlı yazılımı indirmek için kullanılan botnet olan Trickbot'u (Trojan-Banker.Win32.Trickster) ve Emotet'i (Trojan-Banker.Win32.Emotet) algılıyor ve engelliyor."

Kaspersky, BOTNET, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaspersky, Emotet'in yeniden ortaya çıktığını duyurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Memur-Sen'den müjde: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak 15:05 Memur-Sen'den müjde: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı 14:35 Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi 13:50 Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun 12:24 Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı 12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? 11:37 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins 10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins

Son Dakika Haberleri
15:00 Şairin kızından İbrahim Tatlıses'e "babamın eserini izinsiz kullandı" suçlaması
14:56 Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil
14:53 Asgari ücrette beklenti yükseldi!
14:50 Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber!
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir
14:45 Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor! Kilosu yüzde 100 zamlandı
14:41 Takip ettiği hamile kadını yürüyen merdivende taciz etti!
14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi
14:20 Tümer Metin ağır eleştirdi: Bu skora aldanmayın
14:18 İktidara yakın Memur-Sen: Kasımda açlık sınırı 3 bin 107, yoksulluk sınırı 8 bin 823 lira oldu!
Tasmasız dolaştırılan pitbull tarafından parçalanan köpeğin sahibi harekete geçti Tasmasız dolaştırılan pitbull tarafından parçalanan köpeğin sahibi harekete geçti         
15:24
Arda Turan ve Mustafa Ceceli, sosyal medyayı sallayan komik besteyi seslendirdi Arda Turan ve Mustafa Ceceli, sosyal medyayı sallayan komik besteyi seslendirdi         
15:05
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor!         
13:14
Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız         
12:17
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 15:31:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kaspersky, Emotet'in yeniden ortaya çıktığını duyurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement