Kaspersky endüstriyel kontrol sistemlerinde 2019'da 2 kat fazla açık belirledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kaspersky endüstriyel kontrol sistemlerinde 2019'da 2 kat fazla açık belirledi - Son Dakika Ekonomi

Kaspersky endüstriyel kontrol sistemlerinde 2019'da 2 kat fazla açık belirledi

6 saat önce

Endüstriyel kontrol sistemlerini etkileyen tehditler üzerine yeni bir araştırma yapan Kaspersky ICS CERT, geçen yıl bu alanda 2018'e göre yaklaşık 2 kat fazla açık tespit etti.

Kaspersky endüstriyel kontrol sistemlerinde 2019'da 2 kat fazla açık belirledi, System.String[]

Endüstriyel kontrol sistemlerini etkileyen tehditler üzerine yeni bir araştırma yapan Kaspersky ICS CERT, geçen yıl bu alanda 2018'e göre yaklaşık 2 kat fazla açık tespit etti.

Kaspersky açıklamasına göre, Kaspersky ICS CERT, geçen yılı siber saldırılarda kullanılabilme potansiyeline sahip 103 yeni açık tespit ederken, tespit edilen açık sayısının 2018'e göre (61 açık) yaklaşık iki kat arttığı gözlemlendi.

Kaspersky ICS tehdit istihbaratı hizmeti, kurumların kendilerini bu açıklara ve diğer güvenlik risklerine karşı korumasına yardımcı olmak için abonelik şeklinde sunulmaya başlandı.

Çeşitli yazılım açıklarından yararlanmak, endüstriyel otomasyon sistemlerine yönelik saldırı düzenleme yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaspersky ICS CERT (Kaspersky Endüstriyel Kontrol Sistemleri Siber Acil Müdahale Ekibi) 2019'da en sık kullanılan otomasyon yazılımlarında, endüstriyel kontrol ve nesnelerin interneti sistemlerinde açıklar tespit etti.

Uzaktan yönetim araçlarında (34), SCADA sistemlerinde (18), yedekleme yazılımlarında (10) da sorunlar tespit edildi.

Bu gibi tehditlere karşı yapılan müdahalelerin başarısı, operasyonel teknoloji güvenlik ekiplerinin ne kadar dikkatli olduğuna bağlı olarak değişiyor.

Mevcut tehditler ve saldırı vektörlerine dair analizler, operasyonel teknoloji ve endüstriyel kontrol sistemlerindeki en zayıf unsurlar hakkında bilgiler, Kaspersky ICS Tehdit İstihbaratı Raporları hizmetinde yer alıyor.

Bu hizmet, yeni gelişmiş tehditler hakkında analizlere, endüstriyel tehdit alanına genel bakışa ve belirli bölgeleri ve sektörleri hedef alan tehditler üzerine incelemelere yer veriyor.

Yapılan analizlerde saldırı yöntemleri, açıklar ve zararlı yazılımlar gibi araçlar ile birlikte diğer önemli etkenler ve özellikler inceleniyor.

Bu veriler, güvenlik ekiplerinin kurumlarındaki endüstriyel sistemi değerlendirmesine yardımcı oluyor ve bu sayede zararlı faaliyetleri daha iyi tespit edip, daha önce Kaspersky tarafından açığa çıkarılan tehdit gruplarıyla olan bağlantıları belirleme olanağı sunuyor.

Hizmet ayrıca, kötü niyetli grupların oluşturduğu potansiyel riski anlamaya yardımcı olmak için, Kaspersky'nin daha önce tespit ettiği açığa neden olan güvenlik sorunları ve olası tehdit vektörleri üzerine ayrıntılı analizler ve teknik bilgiler sağlıyor.

Buna ek olarak, operasyonel teknoloji güvenlik ekipleri daha önce bulunan açıklar hakkında önerilere erişebiliyor.

"Elde ettiğimiz bulguları endüstri kurumlarına sunmak istiyoruz"

Herkese açık kaynaklarda bulunabilen fakat arka plandaki bilgileri ve pratik yöntemleri içermeyen önerilerin aksine, Kaspersky'nin hizmeti açık hakkında bulunan tüm bilgileri bir araya getirerek müdahalede kullanılabilecek öneriler yapıyor.

Bu öneriler sayesinde müşteriler açık değerlendirmesi yapabiliyor ve süreç sürekliliği gereksinimleri, sistem sertifika ihtiyaçları veya uyum sorunları gibi nedenlerle yüklenemeyen yamalar olduğunda uygun önlemler alabiliyor.

Okunabilir biçimdeki raporlar teknik ayrıntılar da içeriyor. Bunlar arasında endüstriyel biçimde (OpenIOC, STIX, YARA ve SNORT kuralları) sunulan sızma belirtileri yer alıyor.

Müşteriler bunları kendi güvenlik çözümlerine entegre edip vaka tespit ve müdahale becerilerini artırabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky ICS CERT Lideri Evgeny Goncharov, yeni hizmette sunulan her şeyin Kaspersky Endüstriyel Sistemler Acil Müdahale Ekibi tarafından, endüstriyel tehditler ve açıklar üzerine yapılan araştırmalardan elde edilen bilgilerden yararlanarak geliştirildiğini ifade etti.

Elde ettikleri bulguları endüstri kurumlarına sade ve müdahalelerde kullanılabilecek şekilde sunmak istediklerini aktaran Goncharov, şunları kaydetti:

"Bu bilgilerin devletlerin acil müdahale ekiplerine, endüstriyel otomasyon çözümleri üreten şirketlere, siber güvenlik servis sağlayıcılarına ve endüstriyel kontrol sistemlerine yönelik güvenlik ürünü geliştirenlere fayda sağlayacağına inanıyoruz. Endüstriyel kontrol sistemlerine yönelik tehditlere ilişkin veri akışıyla birlikte bu yeni abonelik hizmeti sayesinde ürün ve servislerini, tüm dünyada ICS ortamlarındaki ölçüm kaynaklarından elde ettiğimiz en yeni tehdit istihbaratından yararlanarak iyileştirebilirler."

Kaspersky, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 12:26 Kaynak: AA


Son Dakika

Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor Düşüşe geçen gram altın 383 liradan işlem görüyor Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı         
19:04
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi         
19:03
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor         
18:37
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu         
18:37
Afrin'de 40 kişinin öldüğü terör saldırısı yerel halk tarafından görüntülendi Afrin'de 40 kişinin öldüğü terör saldırısı yerel halk tarafından görüntülendi         
18:32
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi         
18:05
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor         
17:50
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı         
17:45
Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz         
17:35
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti         
17:30
Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı         
17:29
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek         
17:17
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 40'a yükseldi Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 40'a yükseldi         
17:06
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi         
17:02
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi         
16:58
Denizin ortasında sırlarla dolu veba kalesi: Fort Alexander Denizin ortasında sırlarla dolu veba kalesi: Fort Alexander         
16:54
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi         
16:48
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz         
16:46
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim         
16:40
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü         
16:35
Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi         
16:27
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok         
16:15
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü         
16:09
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi         
16:08
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı         
16:07
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum         
16:01
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun         
16:00
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi         
15:56
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi         
15:55
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 19:19:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaspersky endüstriyel kontrol sistemlerinde 2019'da 2 kat fazla açık belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]