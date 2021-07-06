Üye Girişi
Kaspersky Etkileşimli Koruma Simülasyonu sanal gerçekliğe adım attı - Son Dakika

Kaspersky Etkileşimli Koruma Simülasyonu sanal gerçekliğe adım attı

06.07.2021 11:52
Kaspersky Etkileşimli Koruma Simülasyonu sanal gerçekliğe adım attı, System.String[]

Kaspersky, stratejik iş simülasyonuna sanal gerçeklik ortamında oynanabilecek bir elektrik santrali senaryosu ekledi.

Kaspersky, stratejik iş simülasyonuna sanal gerçeklik ortamında oynanabilecek bir elektrik santrali senaryosu ekledi.

Şirket açıklamasına göre, bu teknoloji sayesinde şirketlerin karar vericileri ve üst düzey yöneticileri kendilerini doğrudan bilgi güvenliği uzmanının yerine koyabiliyor. Böylece siber güvenlikle ilgili kararların işletmeyi nasıl etkilediğini ilk elden deneyimleyebiliyor, güvenlikle şirketin verimliliği arasındaki bağlantıyı görebiliyor.

Farklı iş kollarının farklı anahtar performans göstergeleri (KPI) ve öncelikleri olduğundan, diğer iş birimlerinin özel gereksinimlerini ve rollerini anlamaları zor olabilir. Bu da onaylarda gecikmelere veya keyfi bütçe kesintilerine neden olabilir. Kaspersky'nin dünya genelinde 330'dan fazla sanayi şirketiyle yaptığı ankete göre, uzun onay süreci (yüzde 31) ve çok fazla karar vericiye sahip olmak (yüzde 23) gibi bürokratik sorunlar, bilgi güvenliği projelerinin kabul edilmesinde en yaygın engeller arasında yer alıyor.

Kaspersky, siber güvenliğin potansiyel sonuçlarını şirket yöneticilerine iletmek ve konuyu daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için onlara özel bir iş simülasyonu oyunu sunuyor. Kurumsal eğitimde en umut verici teknolojilerden biri olan sanal gerçeklik ortamında hayata geçirilen elektrik santrali senaryosu olayı daha da açıklayıcı hale geliyor, çünkü üst düzey yöneticiler böylece olayı tamamen bilgi güvenliği departmanının gözünden görebiliyor.

Oyuna katılanlar, oyunu paralel olarak oynayacak birkaç karşı takıma ayrılıyor. Böylece santrallerde farklı bilgi güvenliği departmanlarının çalışanlarına dönüşüyor. Sanal gerçeklik gözlüklerinin yardımıyla oyuncular, ekip üyelerini (grafik avatarlar şeklinde) ve tesisin bir modelini görebilecekleri kontrol merkezine yerleştiriyor. Pencerelerden fabrika tesislerini ve şirketin elektrik sağladığı şehri görebiliyor. Görevleri ise, elektrik santralinin çalışmasını ve gelir elde etmesini sağlayan bir bilgi güvenliği stratejisi oluşturmak, yürütmek ve oyunda karşılaşacakları siber güvenlik olaylarına yanıt vermek. Bunu yapmak için oyuncuların proaktif ve reaktif önlemlere sahip bir kart seçmeleri gerekiyor. Örneğin, bir güvenlik denetimi yapmak, uç nokta koruma çözümleri satın almak veya bir şeyler ters gittiğinde bir kamu açıklaması yayınlamak gibi.

"Sürükleyici bir deneyim, eğitimin etkinliğini artırıyor"

Ekiplerin verdiği her tepki şirketin bütçesini ve güvenlik durumunu etkilediği gibi, oyunun gidişatını da değiştiriyor. Her turdan sonra oyun antrenörü her takım için sonuçları gösteriyor. Oyunun sonunda daha yüksek gelir elde eden taraf kazanıyor. Strateji yetersizse, oyuncular bunu kendi gözleriyle görebiliyor. Örneğin, şirketin bilgi teknolojileri altyapısındaki güvenlik açıklarından yararlanarak saldırganların ekipmana zarar vermesi, kesintiye neden olabiliyor veya arıtma filtrelerini bozarak hava kirliliğini artırabiliyor. Sonuç olarak, işletme yöneticileri, siber güvenlik girişimlerinin veya eksikliğinin işlerinde ne gibi sonuçlar doğurduğunu daha iyi anlayabiliyor ve siber güvenlik bütçelerini stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Academy Başkanı Denis Barinov, "Yaşanan kısıtlamaların ardından Kaspersky Etkileşimli Koruma Simülasyonu'muzu çevrim içi ortama taşıdık. Yine de bu haliyle katılımcıların oyunun fiziksel özelliklerinden yoksun olduklarını fark ettik. Oyuncular takım üyelerini veya fiziksel oyun kartlarını görmeyi özlediler. Sanal gerçeklik bunu ve daha fazlasını bize sağladı. Artık, örneğin, tesiste bir patlama olduğunda bunu sadece duymakla kalmıyor, aynı zamanda pencereden görebiliyorlar. Böylesine sürükleyici bir deneyim, eğitimin etkinliğini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, oyunlar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky Etkileşimli Koruma Simülasyonu sanal gerçekliğe adım attı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı 18:34 Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı Küçükçekmece'de beton mikseri altında kalan kadının bacağı koptu 18:17 Küçükçekmece'de beton mikseri altında kalan kadının bacağı koptu Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL 18:10 Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL
Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili 17:49 Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili 2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi 17:25 2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır 17:13 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor 16:59 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor Sağlık Bakanı Koca, 16:34 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Cim-Bom, Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için Slavia Prag'a teklif yaptı Cim-Bom, Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için Slavia Prag'a teklif yaptı         
19:02
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı         
18:17
Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır         
18:16
Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söylemedim, bana inanmadı Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söylemedim, bana inanmadı         
18:06
Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük         
17:42
Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak         
17:25
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti         
17:11
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi         
16:38
Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı         
15:59
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
İsmail Balaban annesinin İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim         
15:08
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 19:15:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaspersky Etkileşimli Koruma Simülasyonu sanal gerçekliğe adım attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement