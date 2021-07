Kaspersky Etkileşimli Koruma Simülasyonu sanal gerçekliğe adım attı

Kaspersky, stratejik iş simülasyonuna sanal gerçeklik ortamında oynanabilecek bir elektrik santrali senaryosu ekledi.

Şirket açıklamasına göre, bu teknoloji sayesinde şirketlerin karar vericileri ve üst düzey yöneticileri kendilerini doğrudan bilgi güvenliği uzmanının yerine koyabiliyor. Böylece siber güvenlikle ilgili kararların işletmeyi nasıl etkilediğini ilk elden deneyimleyebiliyor, güvenlikle şirketin verimliliği arasındaki bağlantıyı görebiliyor.

Farklı iş kollarının farklı anahtar performans göstergeleri (KPI) ve öncelikleri olduğundan, diğer iş birimlerinin özel gereksinimlerini ve rollerini anlamaları zor olabilir. Bu da onaylarda gecikmelere veya keyfi bütçe kesintilerine neden olabilir. Kaspersky'nin dünya genelinde 330'dan fazla sanayi şirketiyle yaptığı ankete göre, uzun onay süreci (yüzde 31) ve çok fazla karar vericiye sahip olmak (yüzde 23) gibi bürokratik sorunlar, bilgi güvenliği projelerinin kabul edilmesinde en yaygın engeller arasında yer alıyor.

Kaspersky, siber güvenliğin potansiyel sonuçlarını şirket yöneticilerine iletmek ve konuyu daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için onlara özel bir iş simülasyonu oyunu sunuyor. Kurumsal eğitimde en umut verici teknolojilerden biri olan sanal gerçeklik ortamında hayata geçirilen elektrik santrali senaryosu olayı daha da açıklayıcı hale geliyor, çünkü üst düzey yöneticiler böylece olayı tamamen bilgi güvenliği departmanının gözünden görebiliyor.

Oyuna katılanlar, oyunu paralel olarak oynayacak birkaç karşı takıma ayrılıyor. Böylece santrallerde farklı bilgi güvenliği departmanlarının çalışanlarına dönüşüyor. Sanal gerçeklik gözlüklerinin yardımıyla oyuncular, ekip üyelerini (grafik avatarlar şeklinde) ve tesisin bir modelini görebilecekleri kontrol merkezine yerleştiriyor. Pencerelerden fabrika tesislerini ve şirketin elektrik sağladığı şehri görebiliyor. Görevleri ise, elektrik santralinin çalışmasını ve gelir elde etmesini sağlayan bir bilgi güvenliği stratejisi oluşturmak, yürütmek ve oyunda karşılaşacakları siber güvenlik olaylarına yanıt vermek. Bunu yapmak için oyuncuların proaktif ve reaktif önlemlere sahip bir kart seçmeleri gerekiyor. Örneğin, bir güvenlik denetimi yapmak, uç nokta koruma çözümleri satın almak veya bir şeyler ters gittiğinde bir kamu açıklaması yayınlamak gibi.

"Sürükleyici bir deneyim, eğitimin etkinliğini artırıyor"

Ekiplerin verdiği her tepki şirketin bütçesini ve güvenlik durumunu etkilediği gibi, oyunun gidişatını da değiştiriyor. Her turdan sonra oyun antrenörü her takım için sonuçları gösteriyor. Oyunun sonunda daha yüksek gelir elde eden taraf kazanıyor. Strateji yetersizse, oyuncular bunu kendi gözleriyle görebiliyor. Örneğin, şirketin bilgi teknolojileri altyapısındaki güvenlik açıklarından yararlanarak saldırganların ekipmana zarar vermesi, kesintiye neden olabiliyor veya arıtma filtrelerini bozarak hava kirliliğini artırabiliyor. Sonuç olarak, işletme yöneticileri, siber güvenlik girişimlerinin veya eksikliğinin işlerinde ne gibi sonuçlar doğurduğunu daha iyi anlayabiliyor ve siber güvenlik bütçelerini stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Academy Başkanı Denis Barinov, "Yaşanan kısıtlamaların ardından Kaspersky Etkileşimli Koruma Simülasyonu'muzu çevrim içi ortama taşıdık. Yine de bu haliyle katılımcıların oyunun fiziksel özelliklerinden yoksun olduklarını fark ettik. Oyuncular takım üyelerini veya fiziksel oyun kartlarını görmeyi özlediler. Sanal gerçeklik bunu ve daha fazlasını bize sağladı. Artık, örneğin, tesiste bir patlama olduğunda bunu sadece duymakla kalmıyor, aynı zamanda pencereden görebiliyorlar. Böylesine sürükleyici bir deneyim, eğitimin etkinliğini artırıyor." ifadelerini kullandı.