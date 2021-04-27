Kaspersky, fidye yazılımı çetelerinin kullandığı beş yöntemi ortaya çıkardı - Son Dakika

Kaspersky, fidye yazılımı çetelerinin kullandığı beş yöntemi ortaya çıkardı

27.04.2021 11:37
Kaspersky, fidye yazılımı çetelerinin kullandığı beş yöntemi ortaya çıkardı, System.String[]

Son birkaç yılda siber suçluların fidye yazılımlarını dağıtmak için kullandıkları yöntemler önemli ölçüde değişirken, Kaspersky uzmanları, bu değişim ve dönüşümün beş aşamasını ortaya koydu.

Son birkaç yılda siber suçluların fidye yazılımlarını dağıtmak için kullandıkları yöntemler önemli ölçüde değişirken, Kaspersky uzmanları, bu değişim ve dönüşümün beş aşamasını ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fidye yazılımları birkaç yıl önce şifrelenmiş dosyaları büyük ölçekte yayma eğilimindeyken, bugün saldırılar daha odaklı hale geldi. Dolandırıcılar artık her hedefi ayrıntılı olarak inceliyor ve sızabilecekleri güvenlik açığı arıyor. Kötü şöhretli fidye yazılımı çeteleri, geleneksel pazarlama tekniklerini kullanarak tam teşekküllü bir çevrimiçi hizmet sağlayıcısı gibi davranıyor.

Kaspersky uzmanları, Darkside fidye yazılımı çetesinin davranışlarından hareketle söz konusu dönüşümün beş aşamasını belirledi. Açıklamada söz konusu aşamalara ilişkin olarak şu ifadelere yer verildi:

"Darkside, basınla aktif olarak iletişim kuruyor. Web sitelerinde gazetecilerin soru sormalarına, ilk elden bilgi almalarına ve çalınan bilgilerin ne zaman yayınlanacağını öğrenmelerine olanak tanıyan bir basın merkezi mevcut. Böylece DarkSide operatörleri ağlarda olabildiğince fazla etki elde etmeye çalışıyor. Fidye yazılımı grupları, şifre çözme şirketleriyle iş birliği yapıyor. Çünkü devlete ait birçok şirketin siber suçlularla müzakerelere girmesi yasak. Bu, meşru veri şifre çözme hizmetleri sağlayan aracılara dair talep yaratıyor. Darkside, gelirinin bir kısmını hayır kurumlarına bağışladığını iddia ediyor. Böylelikle suçu finanse etmek istemeyenlere paralarının bir kısmının iyi bir amaca gideceğini gösteriyor. Bununla birlikte bazı hayır kurumlarının yasa dışı para kabul etmeleri yasak ve bu tür ödemeler donduruluyor. Siber suçlular çalınan verileri ve pazarı dikkatli bir şekilde analiz ediyor. Bilgileri yayınlamadan önce şirketin bağlantılarını inceleyerek tanınmış müşterileri, ortakları ve rakipleri belirliyor. Kaspersky uzmanları, bunun temel amacının hedeflenen hasarı en üst düzeye çıkarmak, kurbanları sindirmek ve fidye alma şansını artırmak olduğunu belirtiyor."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaspersky güvenlik uzmanı Roman Dedenok, "Bugünlerde fidye yazılımı çetelerinin piyasa davranışlarında büyük bir dönüşüme tanıklık ediyoruz. Bu değişimin tek nedeni elde ettikleri muazzam karlarıdır. Günümüzde siber suçlular pazar analizine yatırım yapabilecekleri, ortaklarla, gazetecilerle ve hayır kurumlarıyla çalışabilecekleri kadar fazla paraya sahipler. Onları yenmek için finansal akışlarını kesmemiz, yani fidye ödemeyi bırakmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Fidye yazılımı saldırılarından korunmak için Kaspersky, şunları öneriyor:

"Yalnızca resmi web sitelerinden güvenilir kaynaklardan elde edilen uygulamaları yükleyin. Dosyalarınızın her zaman taze yedeklerini tutun. Böylece saldırı veya hasar nedeniyle kaybolmaları durumunda onlara kolayca ulaşabilirsiniz. Daha fazla güvenilirlik için bunları yalnızca fiziksel depolama cihazlarına değil, aynı zamanda bulutta depolamayı unutmayın. Acil bir durumda yedeklerinize hızlı bir şekilde erişebileceğinizden emin olun. Şirket içinde dijital okuryazarlığa daha fazla önem verin. Örneğin, çalışanlarınıza siber güvenlik farkındalığı eğitimi sunun. Tüm güvenlik güncellemelerini hazır olur olmaz yükleyin. En son güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için işletim sisteminizi ve yazılımlarınızı her zaman güncelleyin. Ağlarınız için siber güvenlik denetimi gerçekleştirerek keşfettiğiniz zayıflıkları giderin."

    Kaspersky, Fidye, Ekonomi, Son Dakika

    Kaynak: AA

    Son Dakika Ekonomi Kaspersky, fidye yazılımı çetelerinin kullandığı beş yöntemi ortaya çıkardı - Son Dakika Ekonomi


    YORUMLAR

    Son Dakika

    Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Esra Erol'da ilginç olay! Eşi evden kaçan 72 yaşındaki adamdan şok sözler: Gelmeyecekse söylesin, benim acil evlenmem lazım Esra Erol'da ilginç olay! Eşi evden kaçan 72 yaşındaki adamdan şok sözler: Gelmeyecekse söylesin, benim acil evlenmem lazım Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
    CHP'li Sındır, dökme zeytinyağına getirilen ihracat yasağı için Meclis'e önerge sundu CHP'li Sındır, dökme zeytinyağına getirilen ihracat yasağı için Meclis'e önerge sundu         
    12:56
    17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak         
    12:18
    Tam kapanma kararı sonrası İstanbullu soluğu otogarda aldı! Bilet sistemleri kilitlendi Tam kapanma kararı sonrası İstanbullu soluğu otogarda aldı! Bilet sistemleri kilitlendi         
    11:50
    81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti         
    11:41
    Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
    11:26
    Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı         
    11:21
    Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı         
    10:45
    Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
    10:29
    İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
    09:58
    Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı         
    09:48
    DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
    08:08
    Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
    01:04
    17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
    00:40
    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
    00:31
    Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
    21:41
    Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
    16:03
    Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
    12:44
    Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
    24 saat kesintisiz haber yayını
    Hakkımızda | Reklam | İletişim
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 13:18:16. #1.11#
    ŞU AN BURADASINIZ: Kaspersky, fidye yazılımı çetelerinin kullandığı beş yöntemi ortaya çıkardı - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
    ios android huawei