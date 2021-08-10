Üye Girişi
Kaspersky, güvenlik açıklarını kullanan "GhostEmperor"un ayrıntılarını ortaya koydu - Son Dakika

Kaspersky, güvenlik açıklarını kullanan "GhostEmperor"un ayrıntılarını ortaya koydu

10.08.2021 11:06
Kaspersky, güvenlik açıklarını kullanan

Kaspersky, Microsoft Exchange güvenlik açıklarını kullanan, uzun süredir devam eden bir operasyon olan "GhostEmperor"un ayrıntılarını ortaya koydu.

Kaspersky, Microsoft Exchange güvenlik açıklarını kullanan, uzun süredir devam eden bir operasyon olan "GhostEmperor"un ayrıntılarını ortaya koydu.

Kaspersky açıklamasına göre, gelişmiş kalıcı tehdit (APT) aktörleri, saldırılarını gerçekleştirmek için sürekli olarak yeni, daha karmaşık yollar arıyor.

Kaspersky araştırmacıları, APT gruplarının araç setlerini nasıl yenilediğini ve güncellediğini sürekli izliyor. Kaspersky'nin 3 aylık raporuna göre tehdit ortamı, 2021'in ikinci çeyreğinde Microsoft Exchange sunucularına yönelik saldırılarda bir artışa sahne oldu. En son APT 2021 Raporunda Kaspersky, Microsoft Exchange güvenlik açıklarını kullanan, uzun süredir devam eden benzersiz bir operasyon olan "GhostEmperor"un ayrıntılarını ortaya koydu. Gelişmiş bir araç setiyle yüksek profilli kurbanları hedefleyen bu saldırının bilinen herhangi bir tehdit aktörüne yakınlığı yok.

GhostEmperor, Kaspersky araştırmacıları tarafından keşfedilen, Çince konuşan bir tehdit aktörü. Çoğunlukla devlet kurumları ve telekom şirketleri başta olmak üzere Güneydoğu Asya'daki hedeflere odaklanıyor.

Bu aktör, önceden bilinmeyen bir Windows çekirdek modu kök dizini (rootkit) kullanmasıyla öne çıkıyor. Kök dizinleri, hedefledikleri sunucular üzerinde uzaktan kontrol erişimi sağlıyor, gizlice hareket ediyor ve bu sayede araştırmacılardan, güvenlik çözümlerinden saklanabiliyor. Windows Sürücü İmza Uygulama mekanizmasını atlamak için GhostEmperor, "Cheat Engine" isimli açık kaynaklı bir projenin bileşenini içeren bir yükleme şeması kullanıyor. Kaspersky araştırmacıları bu benzersiz ve gelişmiş araç setinin bilinen tehdit aktörleriyle hiçbir benzerlik göstermediğini ifade ediyor. Kaspersky uzmanları, bu araç setinin Temmuz 2020'den beri kullanıldığını tahmin ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı David Emm, "Tespit ve koruma teknikleri geliştikçe APT aktörleri de gelişiyor. Bunlar genellikle araç setlerini yeniliyor ve güncelliyor. GhostEmperor, siber suçluların yeni tekniklerden yararlanmak için yeni güvenlik açıklarını nasıl aradıklarının açık bir örneği. Daha önce bilinmeyen, gelişmiş bir rootkit kullanarak, Microsoft Exchange sunucularına karşı zaten iyi kurgulanmış olan saldırı tekniğine yeni bir açılım getirdiler." ifadelerini kullandı.

Kaspersky uzmanları, Microsoft Exchange sunucularına yönelik saldırıların artmasının yanı sıra, 2. çeyrekte APT ortamında aşağıdaki eğilimleri de vurguluyor. Saldırıya uğrayan ağlarda ilk dayanak noktası elde etmek için istismarlardan yararlanan APT tehdit aktörlerinde, "Moses" tarafından yayılan sıfır gün açıkları ve PuzzleMaker, Pulse Secure saldırılarında ve Microsoft Exchange sunucusunda kullanılanlar dahil olmak üzere bir artış oldu.

APT tehdit aktörleri, araç setlerini yenilemeye yatırım yapmaya devam ediyor. WildPressure'ın macOS destekli Python kötü amaçlı yazılımında görüldüğü gibi bu, sadece yeni platformların dahil edilmesini değil, aynı zamanda ek dillerin kullanımını da içeriyor. Tedarik zinciri saldırılarından bazıları büyük olmasına ve dünya çapında dikkat çekmesine rağmen, Kaspersky uzmanları BountyGlad, CoughingDown ve Codecov'u hedef alan saldırı gibi eşit derecede başarılı düşük teknolojili saldırılar da gözlemledi. Bunlar güvenlik için önemli bir tehdit.

"Kurumsal düzeyde güvenlik çözümü uygulayın"

Kaspersky araştırmacıları, bilinen veya bilinmeyen bir tehdit aktörü tarafından hedefli bir saldırının mağduru olmaktan kaçınmak için şunları öneriyor:

"SOC ekibinizin en son tehdit istihbaratına (TI) erişimini sağlayın. Kaspersky Tehdit İstihbarat Portalı, şirketin tehdit istihbaratı için tek bir erişim noktasıdır ve Kaspersky tarafından 20 yılı aşkın bir süredir toplanan siber saldırı verileri ve öngörüleri sağlar. Kullanıcıların dosyaları, URL'leri ve IP adreslerini kontrol etmesine izin veren küratörlü özelliklerine ücretsiz erişim burada mevcuttur. GReAT uzmanları tarafından geliştirilen Kaspersky çevrimiçi eğitimiyle en son hedefli tehditlerle mücadele için siber güvenlik ekibinizin becerilerini yükseltin.

Uç nokta düzeyinde algılama, inceleme ve olayların zamanında düzeltilmesi için Kaspersky Endpoint Detection and Response gibi EDR çözümlerini uygulayın. Temel uç nokta korumasını benimsemenin yanı sıra, Kaspersky Anti Targeted Attack Platform gibi ağ düzeyindeki gelişmiş tehditleri erken bir aşamada tespit eden kurumsal düzeyde bir güvenlik çözümü uygulayın. Birçok hedefli saldırı kimlik avı veya diğer sosyal mühendislik teknikleriyle başladığından, güvenlik farkındalığı eğitimini sunun ve ekibinize pratik beceriler öğretin. Bunu Kaspersky Automated Security Awareness Platform aracılığıyla yapabilirsiniz."

Microsoft, Kaspersky, Windows, Saldırı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, güvenlik açıklarını kullanan 'GhostEmperor'un ayrıntılarını ortaya koydu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor 11:25 Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı 11:16 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek 11:09 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek
Aydınlı muhtarın şüpheli ölümü! Evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu 10:44 Aydınlı muhtarın şüpheli ölümü! Evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu 10:24 Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi 10:19 Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi
Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir 09:20 Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış 08:30 Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış

Son Dakika Haberleri
11:27 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı
11:25 Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı
11:11 Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
11:08 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek
10:47 Şahan Gökbakar, videolarını YouTube'da yayınlayanlar için harekete geçti! Elde edilen gelir afetzedelere ilaç olacak
10:42 İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı
10:23 Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu
10:20 Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı
10:19 Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı         
11:17
Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor         
11:11
Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor         
10:55
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı         
10:21
Taksi şoförü, sevgilisini sokak ortasında karnından bıçakladı! Dehşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı Taksi şoförü, sevgilisini sokak ortasında karnından bıçakladı! Dehşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı         
09:55
Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi         
08:51
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
Kıyafeti açık bulununca Kıyafeti açık bulununca "Daha açığını giyeceğim" diyen Hande Yener'den cesur seçim         
22:59
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 11:33:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaspersky, güvenlik açıklarını kullanan "GhostEmperor"un ayrıntılarını ortaya koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement