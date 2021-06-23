Kaspersky iHub'dan 5. Açık İnovasyon Programı

Kaspersky Innovation Hub (iHub), fintech, oyun ve geleceğin evleri alanlarında tüketici projeleri geliştiren teknoloji girişimleri ve şirketler için 5. Açık İnovasyon Programını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, katılımcılar bu sayede iş fikirleri hakkında uzman bir değerlendirme alabiliyor, Kaspersky müşterilerine ve satış kanallarına erişebiliyor ve küresel siber güvenlik ve dijital gizlilik şirketiyle uzun vadeli ortaklık kurabiliyor.

2021 yılı boyunca başvuruları kabul edecek olan programın tüm detayları kas.pr/futusolves adresinde bulunuyor.

Şirket, iHub ve Açık İnovasyon Programı dahilinde yeni ortak iş faaliyetleri arayışında olanlara açık programlar düzenleyerek gelecek vaat eden teknoloji projeleriyle iş birliğini teşvik ediyor.

Bu konuda yapılan en son başvuru çağrısı, Kaspersky'nin benzersiz bir kullanıcı deneyimi aracılığıyla yeni tüketici çözümleri sunarken, sınıfının en iyisi siber güvenlik korumasını özünde birleştirme hedefine ulaşmak için B2C çözümleri etrafında oluşturuldu.

iHub, Kaspersky'nin büyüme stratejisinin hayati bir unsuru olarak şirketin ana işini destekleyecek ve ürün portföyünü genişletecek yenilikleri çekmek için kuruldu.

Dünyanın her yerinden 1.500'den fazla başvuru çekti

Ayrıca bağımsız projelerin geniş kitlelere ulaşmasına, farkındalığı artırmak ve ölçeği büyütmek için Kaspersky iş ortağı ağlarına erişmesine yardımcı oluyor.

iHub'ın 2019 yılında başlattığı Açık İnovasyon Programı kapsamında 4 tur startup programı gerçekleştirildi.

Genel olarak, iHub etkinlikleri dünyanın her yerinden 1.500'den fazla başvuru çekti ve 57 proje demo günü finalisti oldu. Bunlardan 18'i için PoC süreci başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Startup Etkileşimden Sorumlu Başkan Andrey Nikonov, kaydetti:

"Günlük hayatımızda devam eden dijitalleşmesinin ortasında giderek daha fazla insan, finans, eğlence ve ev içi rutinlerini yönetmek için teknolojinin rahatlığını tercih ediyor. Kaspersky, duyurduğu yeni maliyetsiz ve öz sermayesiz program aracılığıyla hızla genişleyen tüketici teknolojilerinin yaratıcılarıyla ortaklık kurmayı amaçlıyor. Böylece bunların ortaya koyduğu tüm olasılıklar her birimiz için fırsat haline geliyor. Girişim kapsamında başvuru sahipleri projelerini değerlendirme, karşılıklı kavram ispat (PoC) prosedürleri başlatma, ürün ve hizmetlerine yönelik talepleri gerçek Kaspersky müşterileriyle test etme, potansiyel yatırımcılar için demo günleri düzenleme ve hatta onlarla birlikte işlerini geliştirme şansına sahip olacaklar."