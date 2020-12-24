"Kaspersky iHub" ve "G-Core Labs" oyun girişimleri için bir araya geliyor

Kaspersky İnovasyon Merkezi (Kaspersky Innovation Hub-iHub) ve bulut hizmetleri sağlayıcısı G-Core Labs, gelecek vadeden oyun projelerini aramak ve desteklemek için ortaklık yaptı.

Kaspersky açıklamasına göre, küresel şirketler arasındaki bu ortaklık, oyun dünyasını değiştirme ve yarınları daha güvenli hale getirme potansiyeline sahip potansiyel müşterilere uzmanlık, altyapı ve kaynak sağlayacak.

Kaspersky ve G-Core Labs, yeni programları aracılığıyla girişim topluluğuna değer katmayı ve girişimcilerin çığır açan oyun projeleri geliştirmesine olanak sağlamayı hedefliyor. Ortak şirketler ayrıca, "niş" geliştiriciler arasındaki girişim farkındalığını artırmak için oyun girişimleriyle ortak bağlantı kurmayı planlıyor.

Girişim ekipleri ve bireysel projeler, destek için kaspersky.com/ihub/gaming-partnership adresinden başvurularını yapabiliyor. Tüm destek başvuruları, projeleri onaylamanın ve desteklemenin en iyi yollarına karar verecek olan bir danışma kurulu tarafından kapsamlı bir şekilde incelenecek. Umut vadeden girişimler, Kaspersky'nin teknik ve iş danışmanlığının yanı sıra siber güvenlik şirketinin kanal ortaklarına (distribütörler ve satıcılar dahil), müşterilere ve potansiyel müşterilere erişim imkanına da sahip olacak.

"Yenilikçi girişimleri desteklemek için önemli bir adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky iHub Başkanı Vitaly Mzokov, "G-Core Labs ile güçlerimizi birleştirmekten ve oyun teknolojilerini geliştirme arzusuyla hareket eden geliştiricileri desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık; yeteneklerimizi bir araya getirmek, yenilikçi girişimleri desteklemek ve onlara fikirlerini doğrulama, büyütme ve ölçeklendirme fırsatı vermek için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

G-Core Labs, potansiyel müşterilerine ürün oluşturmaları için kritik bulut altyapısına ücretsiz erişim sağlayacak. Seçilen girişimler, iki yıllık bir süre içinde bulut şirketinin hizmetlerinde harcanabilecek 25 bin avroya kadar destek alma imkanına sahip olacak.

G-Core Labs Bulut Platformu Bölüm Başkanı Vsevolod Vayner de "G-Core Labs, oyun endüstrisi için hizmet sağlama konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip. Beş kıtada 100'den fazla noktada yer alan küresel bulut altyapımız, en karmaşık zorlukların üstesinden gelmek için oluşturuldu. Kaspersky ile ortaklığımızın oyun endüstrisi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky Innovation Hub'ın G-Core Labs ile iş birliği, iHub'ın oyun endüstrisinin ihtiyaçları için siber güvenliğin sınırında çözümler üreten oyun girişimlerine yönelik açık çağrısının ardından 2020 bahar aylarında başladı. İHub, en ölçeklenebilir finalistleri seçti ve onları uç bulut sağlayıcısıyla tanıştırdı.