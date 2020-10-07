Kaspersky'ın Polys'i Exonum blok zinciri çerçevesine geçti - Son Dakika

Kaspersky'ın Polys'i Exonum blok zinciri çerçevesine geçti

07.10.2020 10:53
Kaspersky'ın Polys'i Exonum blok zinciri çerçevesine geçti, System.String[]

Kaspersky Innovation Hub'ın blok zinciri tabanlı oylama aracı Polys, üretkenliği artırmak ve oylama güvenliği iyileştirmek için Exonum blok zinciri çerçevesine geçti.

Kaspersky Innovation Hub'ın blok zinciri tabanlı oylama aracı Polys, üretkenliği artırmak ve oylama güvenliği iyileştirmek için Exonum blok zinciri çerçevesine geçti.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, Exonum blok zinciri çerçevesine geçmesi Polys'in daha hızlı çalışmasını, büyük ölçekli oylamaları işlemesini ve müşteriler için daha özel yetenekler sunmasını sağlarken yeni çerçeve, daha karmaşık uçtan uca doğrulamanın yanı sıra daha güçlü anonimleştirme ve şifreleme algoritmalarının uygulanmasına olanak tanıyor.

Blockchain'in değişmez ve merkezi olmayan yapısı, onu çevrimiçi ortak karar alma sürecini yönetmek için mükemmel bir teknoloji haline getiriyor. Hiç kimsenin oyları gizlice değiştiremeyeceğini garanti ediyor.

Pek çok blok zinciri çerçevesinin işlem hızı bunun için sınırlı kalıyor. Özellikle bir Polys kullanım senaryosunda Ethereum saniyede yaklaşık 100-200 işlem gerçekleştirebilirken, Visa yaklaşık 45 bin işlem yapabiliyor. Dağıtılmış defterlerin düşük üretkenliği, büyük ölçekli projelerin önünde bir engel teşkil ediyor.

Bu sınırlamanın üstesinden gelmek için Polys, Ethereum protokolüne dayalı özel bir blok zinciri ağından Exonum'a geçti. Bitfury tarafından geliştirilen bu açık kaynaklı kurumsal nitelikteki çerçeve, daha hızlı işlemleri mümkün kılan özel fikir birliği algoritmasını kullanıyor.

Exonum Rust programlama dilini desteklediğinden, Polys'in akıllı sözleşmelerinin mantığı sanal bir makine olmadan yürütülebiliyor. Bu aynı zamanda platform üretkenliğine de fayda sağlıyor, yarım saniyelik bir gecikmeyle saniyede 5 bin işlemi işleyebiliyor.

Artan performans, Polys'in bir seçmenin seçimini şifrelemek için daha güçlü eliptik eğri şifreleme uygulamasına olanak tanıyor.

Varsayılan olarak şifre çözme anahtarı oylama düzenleyicisi tarafından saklanıyor. Ancak Polys, doğrulanabilir gizli paylaşım veya dağıtılmış anahtar oluşturma mekanizmaları kullanılarak birkaç kuruluş arasında paylaşıldığı bir seçenek sağlayabiliyor.

Güncellenen mimari aynı zamanda, örneğin bir düzenleyicinin gereksinimlerine uymak için bir müşterinin ihtiyaç duyduğu şifreleme şemalarının hızlı bir şekilde geliştirilmesine ve uygulanmasına olanak tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polys Ürün Müdürü Alexander Sazonov, "Yeni bir çerçeveye ve modüler platform yaklaşımına geçişle birlikte Polys, sürecin güvenliğini sağlarken çeşitli müşteri oylama senaryolarını destekleyebilir hale geldi. Mimarimiz, kriptografi yöntemlerini müşterinin istediği şekilde hızlı bir şekilde uygulamamıza, herhangi bir seçmen kimlik doğrulama mekanizmasını entegre etmemize ve çeşitli sorular içeren referandum gibi özel oy pusulalarını kolayca tanımlamamıza olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Polys geliştiricileri istenirse yeni özellikleri hızla ekleyebiliyor

Polys, gizli imza şeması aracılığıyla anonimleştirme imkanı da sunuyor. Bu, oylama sisteminin seçime katılmaya yetkili bir kişi tarafından bir oylama gönderildiğini doğrulamasını sağlıyor. Ancak, oy pusulasını kesin bir seçmenle ilişkilendirmiyor veya seçimini açıklamıyor.

Kör imza yaklaşımı, matematiksel algoritmalar tarafından garanti edilen ve herhangi bir üçüncü tarafın sorumluluğuna dayanmayan daha güvenilir bir anonimleştirme yöntemi sağlıyor. İmzalama hizmeti, varsayılan olarak Polys'in mevcut hizmetleriyle birlikte barındırılıyor. İstenirse talep üzerine bir müşterinin ortamında da barındırılabiliyor veya sistem, birkaç kuruluşu içeren çoklu imzalı bir şemayı destekleyebiliyor.

Exonum, Polys'in bültenlerin blok zincirinde depolandığına dair kriptografik kanıt oluşturmasına izin veren hafif bir istemciye sahip. Bu işlev uçtan uca doğrulama için kullanılıyor ve seçim sürecinin oy hilesi olmaksızın gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Buna ek olarak Polys, son güncellemeyle belirli müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilme yeteneğine kavuştu. Seçilen çerçeve son derece özelleştirilebilir olduğundan ve akıllı sözleşmelerin mantığının kolay güncellenmesine izin verdiğinden, Polys geliştiricileri istenirse yeni özellikleri hızla ekleyebiliyor.

Kaspersky, Ethereum, Karar, Visa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky'ın Polys'i Exonum blok zinciri çerçevesine geçti - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

RTÜK'ten Halk TV'ye "Azerbaycan" yorumu nedeniyle ceza Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı
Eski Fenerbahçeli Comolli: Transferde Football Menager'i kullanacağız Eski Fenerbahçeli Comolli: Transferde Football Menager'i kullanacağız         
17:38
Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi         
16:32
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi         
16:24
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı         
15:00
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu         
13:41
Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu         
13:37
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 17:43:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaspersky'ın Polys'i Exonum blok zinciri çerçevesine geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei