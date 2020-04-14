Kaspersky Innovation Hub oyun startupları arıyor - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Kaspersky Innovation Hub oyun startupları arıyor - Son Dakika

Kaspersky Innovation Hub oyun startupları arıyor

7 saat önce

Kaspersky, oyun geliştiricilerine ve oyunculara güvenlik sağlayacak hizmetler geliştirmeyi hedefliyor.

Kaspersky Innovation Hub oyun startupları arıyor, System.String[]

Kaspersky, oyun geliştiricilerine ve oyunculara güvenlik sağlayacak hizmetler geliştirmeyi hedefliyor.

Şirket açıklamasına göre, Kaspersky Innovation Hub, belirli konularda uzmanlaşmış girişimleri Open Innovation Program girişimi bünyesine katmak için seçmelere başladı.

Bilgi güvenliği ile bilgisayar oyunlarını bir araya getiren çözümler geliştiren tüm ekipler ve bireysel geliştiriciler seçmelere katılabiliyor.

Kaspersky Innovation Hub bu çalışmayla şu alanlarda geliştirilmiş projeler arıyor:

"Oyuncuları, kazandıkları ödülleri, katettikleri aşamaları ve oyunlara ait tüm kayıtlarını koruyan araçlar. Siber sporlarda ve çevrim içi oyunlarda hile yapılmasına karşı hile önleme çözümleri. Oyun arkadaşı bulmayı kolaylaştıracak hizmetler. Farklı platformlar için tasarlanan sesli görüşme ve topluluk yönetimi araçları. Nöral ağları kullanarak oyun sonrası videoları aramaya ve analiz etmeye yarayan araçlar. Cihazları ve oyun bileşenlerini yönetmek için yeni özellikler sunan sesli asistanlar ve sanal/artırılmış gerçeklik yönetim araçları. Donanım ve yazılım ortamı için oyun modu ve ayarları, Rahatsız Etme modu. Mobil yayınlar için güvenli araçlar, veri aktarımı ve içerik üretimi için güvenli hizmetler. İçerikleri ve oyun ödüllerini korumak için dijital hak yönetimi."

En iyi projeler Kaspersky ile pilot uygulama için yarışacak ve uluslararası pazara açılma fırsatı elde edecek. Bu girişimler ayrıca teknik ve kurumsal konularda danışmanlık alacak.

Pilot sürüme geçmeyi başaran projeler Kaspersky iş ortağı kanalına ve onların müşterilerine erişebilecek. Bu yılki seçmeler, kurumsal inovasyon platformlarından biri olan F6S'in desteğiyle gerçekleştiriliyor. Teknik ve kurumsal inceleme Kaspersky analistleri tarafından yapılacak. Projelerin yatırım potansiyeli ise F6S Corporate Innovation Analyst Insights hizmeti aracılığıyla değerlendirilecek.

Başvurular 31 Mayıs'a kadar sürecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Innovation Hub Direktörü Vitaly Mzokov, oyun endüstrisine bir bütün olarak bakıldığında, siber sporlar başta olmak üzere hızlı bir büyüme yaşandığını ifade etti.

Bu milyarlarca dolarlık sektörün, oyuncuları kandırmaya çalışan siber suçluları da kendisine çektiğini aktaran Mzokov, şunları kaydetti:

"Örneğin değerli oyun kaynaklarını (oyun içi para, ekipman, karakter) çalmaya ve oyunlarda haksız avantaj elde etmeye yarayan özel yazılımlar kullanmaya çalışıyorlar. Aslında bunların ilki hırsızlığa, ikincisi ise dolandırıcılığa birer örnek. Oyun endüstrisinde, oyuncular arasındaki iletişimi ve oyun içeriklerinin aktarımını koruma altına alan çok az sayıda hizmet olması endişe verici. Yenilikçi projelerle birlikte çalışarak bu sorunları çözmek istiyoruz. Bu nedenle, bilgi güvenliği ve oyun dünyasını bir araya getiren hizmetleri Innovation Hub bünyesine davet etmek siber suçlulara karşı mücadelemizde çok doğru bir adım haline geliyor."

Seçilen girişimler Selection Day etkinliğindeki finalde projelerini jüriye sunacak. Etkinlik 30 Haziran tarihinde internet üzerinden gerçekleşecek.

Başvurular 31 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaspersky, Pilot, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:54 Kaynak: AA

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