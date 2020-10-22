Kaspersky, iPhone 12'nin piyasaya sürülmesiyle yoğunlaşan dolandırıcılık etkinliklerini tespit etti - Son Dakika

Kaspersky, iPhone 12'nin piyasaya sürülmesiyle yoğunlaşan dolandırıcılık etkinliklerini tespit etti

22.10.2020 10:29
Kaspersky, iPhone 12'nin piyasaya sürülmesiyle yoğunlaşan dolandırıcılık etkinliklerini tespit etti, System.String[]

Kaspersky, bu yılın ilk dokuz ayında dolandırıcıların sürekli olarak Apple kullanıcıları ve hesaplarıyla ilgilendiğini tespit etti.

Kaspersky, bu yılın ilk dokuz ayında dolandırıcıların sürekli olarak Apple kullanıcıları ve hesaplarıyla ilgilendiğini tespit etti.

Kaspersky açıklamasına göre, her ay Kaspersky araştırmacıları dünya çapında "Apple" şirketinden bahseden yaklaşık 100 şüpheli domain buldu. Bu web sitelerinin çoğu, kullanıcıların Apple Kimliklerini ve şifrelerini girmelerini gerektiriyor. Eylül ayında hızla artmaya başlayan bu domain'lerin sayısı ay sonu itibariyle bin 950'yi buldu.

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 12 serisini tanıttı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlik Apple kullanıcıları kadar dolandırıcıların da ilgisini çekti. Söz konusu kaynakları analiz eden Kaspersky uzmanları, bazı dolandırıcıların kayıp telefonları bulmayı teklif ettiğini, bazılarının ise kullanıcıların hesaplarına yeniden erişim sağlamaya yardımcı olduğunu tespit etti. Bu websitelerinin arasında Apple'ın destek hizmetlerini taklit eden kimlik avı siteleri de bulunuyor. Büyük olasılıkla bu kaynaklar, kullanıcıların hesaplarını çalmak amacıyla oluşturuldu ancak düzgün çalışmadılar. Dolandırıcılar genellikle bu sayfaları önlem olarak kullanıyorlar, böylece bir kaynak engellendiğinde diğerini etkinleştirebiliyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Tatyana Sidorina, Apple kullanıcılarının daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyararak, "Dolandırıcıların Apple hizmetlerine olan ilgisinin yeniden artması, kullanıcıların dikkatini çeken her şeyden mutlu bir şekilde yararlanacaklarını gösteriyor. Yeni iPhone'un piyasaya sürülmesi, dolandırıcıların kötü amaçlı özellikleri yayması için mükemmel bir fırsat olabilir." ifadelerini kullandı.

Dolandırıcılardan korunmak için Kaspersky uzmanlarının önerileri ise şöyle kaydedildi:

"Fazla cömert görünen teklif ve promosyonlara şüpheci yaklaşın. Mesajların güvenilir kaynaklardan geldiğini doğrulayın. Anlık mesajlaşma programları ve sosyal ağlardaki şüpheli e-postalardan veya mesajlardan gelen bağlantılara tıklamayın. Ziyaret ettiğiniz sitelerin gerçekliğini kontrol edin. Güncel kimlik avı ve spam veritabanına sahip güvenlik çözümü yükleyin."

Kaspersky, Eylül, Apple, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, iPhone 12'nin piyasaya sürülmesiyle yoğunlaşan dolandırıcılık etkinliklerini tespit etti - Son Dakika Ekonomi

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