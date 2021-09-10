Üye Girişi
Kaspersky, İtalya F1 Grand Prix'sini yayınlamayı vadeden kimlik avı siteleri tespit etti - Son Dakika

Kaspersky, İtalya F1 Grand Prix'sini yayınlamayı vadeden kimlik avı siteleri tespit etti

10.09.2021 11:50
Kaspersky, İtalya F1 Grand Prix'sini yayınlamayı vadeden kimlik avı siteleri tespit etti, System.String[]

Kaspersky uzmanları, İtalya F1 Grand Prix'sini ücretsiz olarak canlı yayınlamayı vadeden sayfalardan bazılarının, ziyaretçilerin kimlik bilgilerini çalmak için düzenlenmiş kimlik avı web siteleri olduğunu tespit etti.

Kaspersky uzmanları, İtalya F1 Grand Prix'sini ücretsiz olarak canlı yayınlamayı vadeden sayfalardan bazılarının, ziyaretçilerin kimlik bilgilerini çalmak için düzenlenmiş kimlik avı web siteleri olduğunu tespit etti.

???????Kaspersky açıklamasına göre, 12 Eylül Pazar günü uluslararası otomobil yarışlarının zirvesinde yer alan etkinliklerden "İtalya F1 Grand Prix" gerçekleşecek. Ancak salgının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle tüm taraftarlar etkinliğe katılamayacak ve takımlarını destekleyemeyecek. Bu nedenle bu yıl Grand Prix meraklıları yarışları canlı yayın üzerinden takip edebilecek. Siber suçlular da bu durumu fırsat bilip kullanıcıların kimlik bilgilerini elde etmek için çeşitli çevrimiçi dolandırıcılık planları yapmaya başladı.

Dolandırıcıların motor sporları tutkunlarının F1'e olan ilgisinden nasıl para kazandığına dair genel bakış açısı elde etmek üzere Kaspersky uzmanları, İtalya Grand Prix'sini ücretsiz olarak canlı yayınlamayı vadeden çok sayıda web sitesini analiz etti. Beklendiği üzere bu sayfalardan bazılarının, ziyaretçilerin kimlik bilgilerini çalmak için düzenlenmiş kimlik avı web siteleri olduğu ortaya çıktı.

Kaspersky uzmanları, İtalya Grand Prix'sinin canlı akışını sağlayan çok sayıda sahte web sitesi buldu. F1 yayınını izlemek için seyircilerin web sitesine kaydolmaları ve izlemeye devam etmek için 1 dolar ödemeleri gerekiyordu. Bu web sitelerinin sahte olduğu ortaya çıktı ve dolandırıcıların kredi kartı bilgilerini çalma girişimlerinde bir araç olarak kullanıldı. Bu türden kimlik avı yöntemi oldukça yaygın ve dolandırıcılar arasında en popüler olanlardan biri olarak kabul ediliyor.

Kaspersky uzmanları ayrıca F1'i sadece İtalya Grand Prix'si için değil, aynı zamanda Rusya, Hollanda ve diğer ülkelerdeki yarışlar için de yayınlamayı öneren benzer kimlik avı web sitelerini keşfetti.

"Kişisel verileri girmeden önce web sitelerinin gerçekliğini kontrol edin."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Tatyana Shcherbakova, "Siber suçlular, kullanıcıların paralarını ve kimlik bilgilerini çalmak için en popüler yemlerden biri olarak büyük spor etkinliklerini kullanıyor. Olimpiyat Oyunları sırasında da benzer bir eğilim gözlemledik. F1'i izlemek isteyen kullanıcılar, ziyaret ettikleri kaynaklara karşı dikkatsiz hale geldi. Siber suçluların umduğu da bu. Dolandırıcılar kullanıcıların dikkatini dağıtmak ve kimlik bilgilerini çalmak için çeşitli teknikler geliştirdiler. Bu nedenle izleyicileri ziyaret ettikleri sitelere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, dolandırıcıların kurbanı olmamak için kullanıcılara şunları öneriyor:

"Kişisel verileri girmeden önce web sitelerinin gerçekliğini kontrol edin. Yayınları izlemek için yalnızca resmi web sayfalarını kullanın. URL biçimlerini ve şirket adı yazımlarını iki kez kontrol edin. Tıklamadan önce bağlantıyı kontrol edin. URL'yi görmek, yazım hatalarını veya diğer düzensizlikleri aramak için fareyle adresin üzerine gelin. Kötü amaçlı ekleri tanımlayan ve kimlik avı sitelerini engelleyen Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın."

İtalya Grand Prix, Formula 1, Kaspersky, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, İtalya F1 Grand Prix'sini yayınlamayı vadeden kimlik avı siteleri tespit etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira 13:27 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi 12:47 Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı 12:45 Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı
1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı 12:23 1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor 12:07 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda 11:46 Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda
Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı 11:36 Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler 11:17 Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler

Son Dakika Haberleri
13:29 2020 yılı asgari olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı
13:11 Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi
12:55 BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci: 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşı aynı, ancak daha az dozda olacak
12:47 Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi
12:44 Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı
12:29 7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi
12:23 1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı
12:20 Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var
12:16 Tek celsede boşandılar! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan ortak açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik
12:01 Fenerbahçe'ye bela oldular! Rıza Çalımbay iddialı konuştu: Savunma yapmayacağız, gol arayacağız
2020 yılı asgari olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı 2020 yılı asgari olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı         
13:29
Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi         
13:11
Tam olarak 9 milyon yıllık! Çankırı'da Fillerin atalarına ait uyluk kemiği ve diş bulundu Tam olarak 9 milyon yıllık! Çankırı'da Fillerin atalarına ait uyluk kemiği ve diş bulundu         
12:46
7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi 7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi         
12:30
Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var         
12:20
2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı         
11:55
Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar         
11:45
Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu         
11:35
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
Takım elbiseyle su satıyor! Tek hayali yaşadıklarına yer vereceği bir kitap yazmak Takım elbiseyle su satıyor! Tek hayali yaşadıklarına yer vereceği bir kitap yazmak         
11:01
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma         
10:47
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:18
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 13:49:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kaspersky, İtalya F1 Grand Prix'sini yayınlamayı vadeden kimlik avı siteleri tespit etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement